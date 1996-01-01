Земля готовит своим обитателям неприятный сюрприз

Планета не железная. Поэтому неудивительно, что в толще земной поверхности периодически происходят самые разнообразные процессы, в том числе и разрушительные. Например, магнитное поле Земли ослабло уже до такой степени, что в будущем это может привести к техногенной катастрофе.

Постепенное ослабление магнитного поля планеты может длиться тысячи лет, не оказывая сколько-нибудь заметного влияния на население Земли. Однако несильные, но быстрые колебания в течение нескольких месяцев могут вывести из строя все спутники и энергозависимые приборы. Причиной изменений, происходящих в магнитном поле, является перераспределение массы жидкого ядра и, как следствие, расплавленных металлов, находящихся в непосредственной близости от центра планеты. В свою очередь, разгадать, почему в недрах Земли происходят трансформации, ученые пока не могут: ядро находится так глубоко, что все предположения относительно причин изменения магнитного поля не могут претендовать на стопроцентную достоверность.