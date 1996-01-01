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Древнее дерево шокировало ученых

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ученые Университета Умеа обнаружили в Швеции самое старое дерево в мире. Это сосна, возраст которой, по данным радиоуглеродного анализа, составляет почти 10 тыс. лет. Если быть точными, согласно пресс-релизу университета, ботаники нашли на горе Фулу в северной провинции Далларна четыре экземпляра древних деревьев возрастом 375, 5660, 9000 и 9550 лет. Наткнулись исследователи на эти сосны совершенно случайно, проводя перепись деревьев в этом районе.

До сих пор ученые были убеждены, что самые старые растения в мире - это североамериканские секвойи, возраст которых достигает 4 тыс. - 5 тыс. лет. Однако сосна-долгожитель из Швеции старше их в два раза. Ее корни помнят времена, когда последний Ледниковый период только закончился. Ствол же хвойного дерева представляет из себя относительно молодой побег, появившийся около 1940 года. Находка озадачила ботаников: ранее считалось, что сосны появились в Скандинавии недавно. Теперь эту теорию придется пересмотреть.

Еще одно дерево-рекордсмен растет в другой климатической зоне. Речь идет об удивительном экземпляре Shorea platyclados, недавно найденном в джунглях тропического острова Калимантан. Зеленый гигант достигает в высоту 40 м, а его ствол в обхвате насчитывает 14,3 м, таким образом, это дерево является самым большим в мире. Местные власти внесли диковинку в список охраняемых государством объектов, но стоит отметить, что к другим деревьям того же вида малазийские лесорубы не испытывают никакого пиетета. Кубометр его древесины стоит около $300.

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