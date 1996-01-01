Математики спрогнозировали, что к 2030 году Дальний Восток поделят Китай и Япония

Российские учёные опасаются, что северо-западные регионы России могут объединиться в независимое государство, а Сибирь стать одним из штатов США к 2030 году, сообщает газета "Известия". Как пишет издание, такое развитие геополитической ситуации в России прогнозирует Институт прикладной математики им. М. В. КЕЛДЫША, разработавший математическую модель будущего на основе "динамической теории информации".

Замдиректора этого учреждения Георгий МАЛИНЕЦКИЙ говорит, что при нынешнем "инерционном пути развития" России, ориентированном на сырьевую экономику, "и без внешнего вмешательства вероятен распад России на зоны влияния других цивилизаций". Учёный говорит, что Дальний Восток разделят Китай и Япония. К Америке отойдут Камчатка, Чукотка и Сибирь, а в европейской части страны появится мусульманский анклав и Северо-Западное образование.

Малинецкий заявил, что вполне может сбыться и один из негативных прогнозов развития от Маргарет ТЭТЧЕР. Британский премьер считала, что в условиях глобализации в России экономически оправдано проживание 15 млн человек, которые обеспечат добычу углеводородов, поскольку "ни на что другое Россия не способна". Чтобы этого не произошло, полагает г-н Малинецкий, экономика России должна переориентироваться с сырьевого на инновационный путь развития.