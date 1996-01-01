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Секс после дружбы
Согласно исследованиям американских психологов, 83% взрослых американцев верят в дружбу между мужчиной и женщиной. 62% из них признают наличие сексуального притяжения между такими друзьями, 94% считают, что могут влюбиться в своего друга (подругу).
Женщины считают секс главной помехой в дружбе, а мужчины признаются, что привлекательность партнерши изначально стала причиной заинтересованности в ней, и чем сексуальнее женщина, тем сложнее просто дружить (62% опрошенных признают, что женщина лучше справляется с тем, чтобы не испортить дружбу сексом). Тем не менее, секс с другом случается (в среднем, в 67% случаев, причем в 43% перерастает в роман).
Если дружба перешла в секс?
Если мужская и женская дружба в основном бескорыстна, то межполовая зачастую кому-то выгодна, - мужчине, если уж говорить максимально откровенно. Объяснение довольно простое.
С женщиной мужчина может поговорить, так сказать, "о высоком", обсудить с ней волнующие его личные вопросы, открыться ей, причем женщина-друг не будет пытаться изменить его внутренний мир.
Во многих опросах мужчины объясняют свою дружбу с женщинами тем, что отношения с противоположным полом находятся на более высокой эмоциональной ступени, поэтому от них можно получить больше морального удовлетворения. Того же мнения придерживаются и женщины, и хотя считают, что понять их могут только представительницы слабого пола, дружбой с мужчиной даже гордятся.
Отношения с мужчиной в большей степени характеризуются как удовольствие. В них есть больше места для шуток и приятного совместного времяпрепровождения. Друг-мужчина нередко выступает в желанной для любой женщины роли старшего брата или вовсе отца (при его отсутствии). Причем возраст мужчины не имеет значения. Женщины очень ценят, что их друзья-мужчины открывают им мужскую точку зрения на многие вещи, - собственно, как и в противоположном случае. Что и является основной причиной межполовой дружбы.
Многие разнополые друзья признаются в том, что нуждаются в советах товарища по поводу проблем со вторыми половинками. Несмотря на наличие кучи мифов и предубеждений в вопросе секса с друзьями, незыблемым остается один факт: если свободный мужчина видит, что его подруга уже пару лет как развелась и все никак не может найти себе партнера и страдает из-за этого, нужно ей помочь.
Что даст секс-помощь
Утверждение о том, что дружба между мужчиной и женщиной - это секс, отложенный на потом, во многом правдоподобно. Ведь мужчина никогда не подружится с непривлекательной женщиной. А многие женщины признаются, что выбирают в друзья только сексуальных (в их видении, разумеется) мужчин.
Почему так происходит - догадаться легко. Все разговоры о том, что внешность не имеет значения, не имеют под собой никакого основания и справедливы лишь в браке и отношениях по расчету.
Ведь на самом деле вы вряд ли будете жить или даже просто дружить с неким бесформенным существом, от одного вида которого становится противно.
Визуальную информацию человек всегда воспринимает лучше, чем какую-либо другую. Поэтому, сколь бы умным и приятным в общении ни был человек, если он будет вам несимпатичен, дружбы не получится. Интересно, что обратная ситуация вполне возможна: секс с беспринципным и интеллектуально неразвитым человеком встречается довольно часто.
Если говорить о преимуществах секса с другом, то можно сказать следующее.
Во-первых, друзьям обычно доверяют все самое сокровенное и интимное, - поэтому мужчина (женщина) наверняка знает, что конкретно в сексе нравится его подруге (ее другу), как вести себя в постели, ласкать...
Во-вторых, друзья зачастую осведомлены о наличии или отсутствии друг у друга заболеваний, передающихся половым путем, - поэтому секс между друзьями вряд ли будет опасен с точки зрения медицины.
В-третьих, дружеская секс-помощь - это не просто секс, но и моральная поддержка, а сочетание одного с другим так редко можно встретить.
В-четвертых, секс с другом - секс без всяких обязательств, по обоюдному, так сказать, согласию. А это значит, что ваш партнер не будет задавать глупого вопроса "Мы еще увидимся?"
Чего вы можете лишиться
Но, тем не менее, кроме сугубо морально-этических барьеров (нельзя спать с другом), есть и более веские причины, почему нельзя соглашаться на секс-помощь или предлагать ее.
Как бы нам не хотелось, в большинстве случаев мы не можем оставаться хорошими друзьями после развода или даже разрыва отношений. А тут еще поди: дружили-дружили - и вдруг переспали.
Очень часто после внезапного секса у друзей возникает роман, порой заканчивающийся браком. Однако это только в том случае, если партнеры свободны. А если нет?
Сложнее всего, когда несвободен кто-то один. Тогда у него будет возникать чувство вины - независимо от того, кто первым не сдержался и предпринял "действия сексуального характера".
Чувство вины будет даже в том случае, если друг пытался утешить подругу (или наоборот) после ссоры с женой (мужем), - ведь это уже измена, причем измена с другом, возможно - лучшим. Если чувство вины не исчезнет, о дружбе можно забыть.
Еще одна возможная проблема: вы можете войти во вкус и стать любовниками. И это при имеющихся вторых половинках (у одного или обоих партнеров).
Разумеется, самый простой способ избавиться от подобных вопросов - использовать общеизвестные и общепринятые табу на измену.
А что в итоге?
Нужен серьезный разговор и обязательное принятие решения: или все забываем и дружим дальше - или начинаем переносить дружбу в интимную плоскость и разрываем отношения с партнерами - или разрываем дружбу. Никаких иных вариантов быть не может.
Если секс был неудачный, сможете ли вы дальше оставаться друзьями (даже если вы оба свободны)? Или если был удачный, сможете ли отказаться от него, чтобы не испортить отношения? Ответ может быть один: все зависит от того, насколько вы дорожите дружбой. Если она для вас важна, вы сможете пойти на любые компромиссы, вычеркнуть приятные или неприятные моменты, зная, что иначе потеряете друг друга.
Не нужно бояться говорить. Говорить после секса, обсуждать, что это было для каждого из вас - попытка помочь, внезапно нахлынувшая страсть или любовь.
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