Хозяйственные мужчины сексуальнее богачей

Прежде многие считали, что сексуальным мужчину делает его кошелек: чем больше представитель сильного пола зарабатывает, тем привлекательнее он для противоположного пола. Однако последний опрос это опроверг.

65% дам завели бы роман с мужчиной, который умеет вести хозяйственные дела, - например, с садовником или рабочим, - нежели с банкиром или финансовым магнатом. А 3/4 опрошенных женщин заявили, что им больше нравятся мужчины, занимающиеся физическим трудом, а не умственным. При этом почти все респондентки заявили, что готовы бросить своего кавалера, если он не сможет выполнить простую работу по дому. Самыми сексуальными, согласно опросу, являются пожарные, затем доктора и полицейские.