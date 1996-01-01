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Чем опасна обида?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Что же это - врожденный "талант оптимиста" или иммунитет выработанных годами тренировок? А ведь такие люди нередко вызывают уважение и даже зависть.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни обижался. Да что там раз! Почти не замечая того, мы очень часто пребываем в этом состоянии - обижаемся на себя, на "судьбу-злодейку", а чаще всего - на окружающих. И нас не останавливают даже убедительные доводы о том, что обида способна нанести серьезный вред нашему здоровью. Есть мнение, что цирроз печени у абсолютного трезвенника по жизни возникает от многолетней обиды на родителей. А чувство постоянной сильной обиды, гложущей изнутри, способно привести к такому заболеванию, как рак, - когда уже в буквальном смысле тело "поедается изнутри". Ведь что такое обида, как не поедание самого себя? Обида - это горечь, направленная внутрь человека. Человек, не умеющий прощать, разрушается изнутри.

Для начала мы должны осознать одну вещь. В чувстве обиды человек словно ищет способ уничтожить УЖЕ свершенную несправедливость. Человеку кажется, что чем старательней он будет страдать, пребывая в состоянии обиды, тем быстрее произойдут какие-то чудесные изменения и откуда-то возникнет награда за самопожертвование. Но никакой награды не возникнет. Нынешняя обида - это сопротивление, схватка с тем, что УЖЕ случилось и не может обернуться вспять. Так есть ли в этом какая-то логика? Есть ли смысл вступать в борьбу с прошлым, не имея машины времени, а лишь наполняя себя негативными переживаниями? Изменить прошлое невозможно, а значит, обида как орудие в борьбе с прошлым будет направлена исключительно на вас самих и ваше здоровье.

Так вот, когда вы осознаете, что обида приводит к поражению и страданиям - вы сами захотите властвовать над этой эмоциональной реакцией. В конце концов, - она ваша и только ваша. И вы сами решаете, когда ее "выключить". Иногда помогает простой способ: запустить в себе элементарный принцип, вспомнить о чувстве самоуважения, собственного достоинства: "с какой стати я обязан передавать бразды правления в руки другим людям и позволять управлять своим настроением?" На эту тему очень хорошо выразился индийский мудрец Ошо: вот, нажал кто-то кнопку, мы и надулись от гордости, нажал другую - сдулись и огорчились. Неужели приятно, когда тобой управляют? Иногда только этот факт способен взволновать и вызвать твердое убеждение - "я сам хочу быть хозяином своей судьбы и своих эмоций и не собираюсь поддаваться на провокации извне".

А еще достаточно усвоить простое жизненное правило, с которым в качестве девиза по жизни существовать куда комфортнее да и спокойнее: "никто мне ничем не обязан. Ни один человек на свете. Только я сам обеспечиваю собственное счастье и успех". Когда мы перекладываем всю ответственность за нашу судьбу на других, излишне требовательны к людям, обклеиваем их удобными для себя ярлыками - вот тогда и начинаем удивляться тому, насколько наши убеждения расходятся с образами других, в то время как мы сами эти образы и выдумали. И начинаем активно на это обижаться. Вот и муж или жена "нелюбящие", и ребенок "совсем не уважает...", а ведь мы сами пытаемся подогнать посторонних людей под удобную нам модель, существующую исключительно в нашей голове.

А что делать, когда нас специально пытаются вывести на негативные эмоции, намеренно задеть или унизить? Иногда лучший способ борьбы - это игнорирование. Повторяем пройденное: надо просто включить одну мысль - "я не хочу испытывать чувства по заказу этого человека, по щелчку его пальцев. Я хозяин сам себе и умею сам управлять своими чувствами, а не исполнять чьи-то прихоти". Если немного потренироваться, вскоре на колкие замечания, целью которых является обидеть вас, вы научитесь не реагировать вовсе, все они превратятся в "фон" - подобный шуму ветра или крику птиц.

Общеизвестно, что перманентное чувство обиды со временем вызывает жалость к самому себе. А ведь вы хотите быть уверенным, позитивно мыслящим человеком? Так отбросьте все лишнее и позвольте себе роскошь быть свободным. И не забывайте о главном - постарайтесь сами как можно реже обижать окружающих, и они непременно ответят вам благодарностью.

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