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Кому виллу с видом на океан?
Отдыхать в 5-звездочном отеле с видом на океан, безусловно, приятно. А как насчет аренды скромной виллы с бассейном и личным садом за ту же цену? Арендовать виллу или кондоминиум сегодня просто и недорого. Можно, например, перепоручить поиск нужного для отпуска места жительства солидной туристической компании. Другой вариант - поискать самому и забронировать понравившиеся апартаменты через Интернет. Причем одно и то же предложение может отличаться 50-процентной разницей в цене.
Ищите внимательно
Предположим, вы решили провести отпуск за рубежом, остановив выбор на какой-нибудь гостеприимной стране, имеющей выход к морю. У жителей Дальнего Востока выбор часто падает не на Грецию с Испанией, а на Таиланд с Вьетнамом по причине экономичности. К тому же русский человек может с удовольствием плескаться в море и в "низкий сезон". Например, Паттайя встречает в январе дневными перепадами температуры от 19 до 32O градусов по Цельсию, а в апреле - от 25 до 36. Невелика разница.
Допустим, на этот раз вы остановили выбор на Таиланде. Из "русских" курортов на выбор - Паттайя, Пхукет, Самуи. Менее известные - Чавенг, Ламай, Бопхут (зато риск столкнуться с развеселым соотечественником, желающим выпить с вами на брудершафт, сведен к минимуму).
Проще всего изучать предложения по аренде пляжной недвижимости на специальных ресурсах сети Интернет. Примерно треть предлагаемой в аренду недвижимости выставляется на специализированных англоязычных сайтах (www. samuiwave.com, www.esljunction.com, www. pattaya.com, http://www.fairproperties.com и др.). На вышеуказанных ресурсах можно ознакомиться с порядком цен, посмотреть фотографии понравившихся апартаментов и сравнить предложения. Цены очень разные - от бюджетного варианта за $500-800 в месяц за однокомнатную квартиру-студию с боковым видом на океан (без него и не через Интернет, а на месте то же самое найдется в пределах $300) до $1500-$2000 за коттедж с двумя спальнями, гостиной, кухней с полным набором необходимой техники и личным бассейном в дворике. Дело лишь за вашей платежеспособностью. Снимают и кондоминиум, и виллу минимум на месяц. Можно, конечно, и на пару недель, только обойдется это все равно в стоимость месячной аренды.
Порядок цен на те же самые виллы, но при посредничестве российских туристических компаний будет отличаться. Разумеется, в сторону увеличения. Средняя наценка - 20-30% от стоимости месячной аренды. За эту сумму вы как бы покупаете гарантию спокойного отдыха. Ведь переговоры с владельцами и арендодателями будет вести не частное лицо, а "съевшее собаку" на такого рода услугах лицо юридическое. Случись что, судиться будет тоже оно. Теоретически, подобрать для вас виллу или студию может любая туристическая компания с налаженными контактами в странах Юго-Восточной Азии. Возможно, на эту работу уйдет немного больше времени, но ведь и месячный отпуск у среднестатистического отдыхающего всего раз в году.
Личный выбор
Две трети сдающейся в аренду недвижимости никак себя не рекламирует. То есть узнать о существовании конкретного домика можно только на месте, по прибытии на курорт. В среднем такого рода предложения в 1,5-2 раза дешевле тех, что активно рекламируются. Это первый плюс выбора виллы на месте. Второй - в том, что вы лично убедитесь во всех прелестях того или иного предложения (зачастую выставленные в Интернете фото приукрашивают ситуацию, а отказаться от оплаченной аренды затруднительно). На этом, пожалуй, все очевидные выгоды самостоятельного выбора арендуемого жилья заканчиваются. Обычно на поиск уходит около недели. Все это время вы будете ночевать в отеле, а свободное время - посвящать поиску объявлений о сдаче домов и апартаментов. Есть еще и третий вариант - сесть на такси или мотоцикл и совершить несколько целевых путешествий по выбранному курорту. Приглянулся домик - заходи и спрашивай.
Проще всего таким образом ищутся квартиры (подробнее с вариантами "сладкой жизни" можно ознакомиться на сайте единственной в Таиланде русскоязычной газеты infothai.ru). Кстати, спрашивать о наличии свободных площадей можно прямо на ресепшене многоэтажного кондоминиума. Также без труда можно снять коттедж с двумя спальнями и парой санузлов. К виллам же такой подход неприменим: они сдаются заранее.
Плачу за все!
На рынке Приморского края есть компании, занимающиеся профессиональным подбором жилья в Таиланде. С имеющимися в базе данных предложениями вас охотно ознакомят, как только вы определитесь, чего конкретно хотите и какую сумму готовы заплатить. Стандартные требования эконом-класса: квартира-студия 30-40 м, недалеко от пляжа, с кондиционером и Интернетом. Бизнес-класс чаще выбирает охраняемый дом с 2-3 спальнями, бассейном, садиком и удобным расположением (недалеко от пляжа, магазинов-ресторанов, развлекательных центров).
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