"Жизнь" в цене

Для развития добровольного личного страхования жителям Дальнего Востока не хватает доходов, культуры страхования и доверия к страховщикам, а страховщикам - развитой медицинской инфраструктуры и желания работать с населением.

Досье По данным Инспекции ФССН по ДВФО, в 2007 г. объемы страховых премий в ДВФО по личному страхованию (кроме жизни) составили 1911 млн руб. (на 21% больше, чем в 2006 г.), по страхованию жизни - 281 млн руб. (на 13% меньше сборов в 2006 г.).

Итоги разделения

В семи регионах ДВФО из девяти сборы по страхованию жизни в 2007 г. оказались меньше, чем в 2006 г. Причем кое-где это падение достигло 69%.

По мнению аналитиков, такой резкий скачок произошел по причине разделения с 1 июля 2007 г. страховщиков на тех, кто занимается страхованием жизни, и тех, кто занимается имущественным страхованием. Об этом маневре Федеральной службы страхового надзора участники рынка знали заранее, потому на поле "жизни" остались те, кто планировал серьезно заниматься этим видом страхования. Таким образом, они сразу выбрали легко доступный ресурс по страхованию жизни, и их возможности по наращиванию объемов уменьшились.

С момента разделения рынка на "жизнь" и "не жизнь", судя по статотчету ФССН по итогам 2007 г., в ДВФО договоры по страхованию жизни есть на балансе трех региональных компаний: Защита-Паллада (Приморский край), СК Колымская (г. Хабаровск) и Росгосстрах-ДВ. Последний уже не занимается этим видом страхования, но несет ответственность по заключенным ранее договорам. Из филиалов жизнь страхуют ВСК, ЖАСО, Московская СК, Нефтеполис, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Жизнь, РОСНО, ОСЖ - Русский Мир и Ренессанс-Жизнь. Несмотря на очевидное количественное преимущество филиалов крупных российских компаний в Приморье и Хабаровске, по объемам сборов местные страховщики пока лидируют в своих регионах.

По личному страхованию (кроме жизни), под коим статистика ФССН подразумевает добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастного случая (НС), ситуация более оптимистичная. Отрицательные результаты по сборам в 2007 г. в сравнении с 2006 г. показали только три региона: Амурская область (снижение на 25%), ЕАО (-4,5%) и Магаданская область (-10%).

Безоговорочными лидерами по объемам личного страхования (включая жизнь) в ДВФО остаются Хабаровский и Приморский края, в которых по итогам 2007 г. было сконцентрировано 80% сборов.

Личным страхованием (кроме жизни) в ДВФО занимаются практически все региональные страховщики и очень многие филиалы. Во всех регионах по объемам рынка личного страхования (кроме жизни) лидируют филиалы компаний родом из центральной части России.

ДМС не по карману

Добровольное медицинское страхование специфический продукт: помимо основных участников договора, страховой компании и клиента, тут есть третий - медицинское учреждение. И этот участник ДМС "в связке" ключевой, поскольку при страховом случае клиент будет получать выплату "натурой", т.е. медицинскими услугами, которые оплатит страховая компания в рамках страховой суммы.

От качества услуги медицинского учреждения, с которым у страховщика заключен договор, будет зависеть жизнеспособность ДМС. Ситуация такова, что не во всех медучреждениях персонал мотивирован работать с клиентами по ДМС, так как конкретному медику порой с такого больного ничего не перепадает.

"Это значит, что для оптимальной работы полиса ДМС в страховой компании должен быть сервисный центр, обеспечивающий многофункциональное взаимодействие лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) и страховой организации, начиная от круглосуточного кол-центра и заканчивая маркетинговыми замерами качества оказанной медицинской услуги. Эти люди должны обеспечить транспортировку больного, связь между ЛПУ и застрахованным, - заметил Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры". - ДМС - один из тех редких продуктов, когда страховщику приходится много вкладывать самому, это финансовоемкий вид страхования".

При этом одним лечебным учреждением, учитывая букет потенциальных болезней застрахованных лиц, явно не отделаешься, значит, их должно быть несколько. Еще лучше, если это будет сеть клиник, хотя бы в рамках одного федерального округа, но лучше - страны.

Поэтому у ДМС есть два пути развития, делают вывод страховщики. Первый - заключать договоры с ЛПУ, у которых есть сеть клиник (лучше - многопрофильных) с хорошей инфраструктурой. Этот вариант сразу, по крайней мере, сегодня, отпадает - в ДВФО нет таких ЛПУ, хотя качественная, в том числе и частная медицина, в небольших количествах уже появилась. Второй путь - страховая компания создает сеть ЛПУ за счет своих средств, и тогда весь цикл ДМС оказывается под контролем страховщика.

Одной из основных инноваций на отечественном рынке ДМС в 2007 г. названа покупка или открытие собственных клиник страховщиками. В Москве в 2007 г. компания РЕСО-Гарантия уже предложила своим клиентам продукт ДМС "Доктор РЕСО. Москва".

Компания "Ингосстрах" также сообщила о реализации федерального проекта по открытию сети клиник "Будь здоров" в крупных городах России. Среди них называлась и столица ДВФО Хабаровск. Основной причиной для реализации этого проекта специалисты Ингосстраха не раз называли "факторы отсутствия качественной медицинской инфраструктуры, а также то, что страховщики и медики часто не могут найти компромисс и сойтись в едином мнении по объемам представляемых клиенту услуг", - комментирует директор филиала ОСАО "Ингосстрах" во Владивостоке Александр НЕДАШКОВСКИЙ.

Определяющим условием для развития ДМС на ДВ является возможность реализации продукта на рынке. Пока в ДВФО ситуация такова, что рынок сбыта есть, потребность в ДМС есть, готовность покупать этот продукт есть. Но денег на оплату качественного полиса ДМС у населения в большинстве своем нет. "Стоимость приличного ДМС-полиса не может быть меньше $600-800 на человека. Страховые премии по ДМС могут доходить и до $1500-3000. Все зависит от набора услуг и величины страховых сумм", - заметил директор отдела личного страхования компании "Дальакфес" Владимир КАРАВАЙ. Отсюда возникают "узкие" программы по ДМС: "только сердце", "только скорая помощь", "только клещевой энцефалит" и пр. Стоимость полиса и зона ответственности страховщика уменьшаются. И сегодня дальневосточный рынок ДМС, рассчитанный на частных лиц, заполнен именно такими продуктами.

На общем фоне небольшим ярким пятном выделяется то, что называется VIP-программами. "Все больше клиентов желают получать медицинское обслуживание в центральных клиниках РФ, а также в странах Юго-Восточной Азии: в Китае, Южной Корее, Японии, Сингапуре", - говорит г-н Каравай. Это связано с географической близостью стран, которые славятся качеством оказания медицинских услуг, и региональные страховщики нередко предлагают платежеспособным клиентам такие полисы.

Спрос на ДМС страховщики все же отмечают. В первую очередь со стороны организаций с хорошими финансовыми оборотами, которые страхуют своих работников. У юрлиц есть определенные налоговые стимулы (3% годового фонда оплаты труда (ФОТ) можно относить на эти цели, и они не будут включаться в налогооблагаемую базу). "Но 3% от годового ФОТ на расходы по ДМС явно недостаточно, учитывая галопирующий рост инфляции и цен на медицинские услуги, - говорит Владимир Каравай. - Тем более что в структуре обязательных платежей юрлиц есть и обязательные отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому нужны особые преференции. Реальные сдвиги в ДМС произойдут только при увеличении норматива отчислений на эти цели с 3% до 7-10% ФОТ, а также при развитии частного сектора медицины".

Частные лица - более редкий клиент страховщика по ДМС. "Пока ДМС для физических лиц или отсутствует в регионах, или его доля в общем портфеле страховых компаний очень мала. Это связано с относительно высокой стоимостью услуги для физлиц", - заметил Александр Недашковский. Кстати, с этого года затраты на покупку полиса ДМС физлица могут включать в вычеты по НДФЛ.

Еще одна проблема местного рынка ДМС для физлиц в том, что, если уж человек добровольно приходит покупать такой полис, он практически на 100% будет чем-нибудь болен. Среди особо частых маневров клиентов страховщики признают сокрытие диагноза на момент заключения договора, вплоть до переделывания медицинской карты.

Нестратегический случай

Страхование от несчастного случая (НС) - классический рисковый вид страхования, где есть отношения только между страховщиком и клиентом. Размер выплаты по каждому страховому случаю, будь то перелом ноги или повреждение ушной раковины, строго определен в специальной таблице. Как вариант, выплата может производиться по количеству дней нетрудоспособности. При этом в сравнении с ДМС это весьма недорогой, а потому более востребованный вид страхования. "Страхование от несчастного случая начинает набирать обороты. К этому подталкивает и инициатива банков, требующих от заемщиков наличие такой страховки, - говорила гендиректор Тихоокеанской страховой компании Людмила ВАСЮКОВА. - И то, что события, которые покрываются таким полисом, к сожалению, происходят достаточно часто - ДТП, переломы рук и ног".

Нельзя сказать, что НС бурно развивается в ДВФО, но есть направления, которые можно назвать устойчивым спросом: родители страхуют детей, работодатель страхует охранников (или охранники страхуют себя сами), спортсмены страхуются перед соревнованиями, нередки среди застрахованных лиц - пожилые граждане и отпускники, люди, собирающиеся в поездку.

Перспективы страхования от несчастного случая на Дальнем Востоке страховщики оценивают с умеренным оптимизмом. "Спрос на этот вид будет стабильным, хотя и не делающим погоду для страховых компаний. Он никогда не будет стратегическим", - резюмировал г-н Каравай.

С жизнью лучше подождать?

Накопительное страхование жизни было самым востребованным видом страхования в Советском Союзе. После экономических потрясений конца 90-х годов, уровень доверия к данному виду страхования значительно сократился. Второе дыхание оно получило с активным развитием страхового рынка.

Страхование жизни позволяет за конкретный промежуток времени накопить определенную сумму, делая страховые взносы ежемесячно или ежеквартально. Весь этот период клиент будет застрахован. В случае дожития до определенной даты клиент получает накопленную сумму, плюс инвестиционный доход на свои накопления - весь период уже накопленная часть инвестируется на рынке. В случае смерти застрахованного выплату получает обозначенный в договоре правообладатель.

В этом преимущество накопительного страхования перед другими финансовыми инструментами накопления. Допустим, в случае с банковскими депозитами наследник вступит в права наследования только через 6 месяцев. В остальном страхование жизни пока не имеет преференций перед другими инструментами накопления и сбережения средств.

Наиболее важный фактор для развития накопительного страхования жизни - политика государства. В перспективе, если оглядываться на мировой опыт, "жизнь" будет одним из самых популярных видов страхования.

"Рынок страхования жизни на Дальнем Востоке освоен очень мало. В отличие от страхования от несчастного случая, в страховании жизни инициаторами чаще становимся мы, страховщики", - заметил руководитель одного из подразделений Росгосстрах-Жизнь на ДВ. Сегодня спрос на накопительное страхование жизни в ДВФО есть в двух ситуациях: накопление определенной суммы к определенной дате на обучение ребенка и ритуальное страхование - когда страховая компания в случае смерти клиента оплачивает расходы на погребение. Это и будет страховой выплатой.

И для развития страхования жизни, по мнению специалистов, нужны малоинфляционная экономика в стране, благоприятный инвестиционный климат и колоссальное доверие населения к страховщикам.

Страховщики, пытаясь заинтересовать клиента, предлагают новые продукты. В ближайшем будущем одна из компаний, имеющих представительства во всех регионах Дальневосточного федерального округа, планирует предложить клиенту новые сроки по накоплению - до 40 лет. Кроме того, для привлечения клиента страховщики разработали множество смешанных программ по личному страхованию, где переплетаются страхование от НС и накопительное страхование жизни.

"Бывает, что страховщики сливают все в один "флакон". Для страховщиков это, конечно, более чем выгодно. Для клиента - это сложно для понимания и финансово обременительно. С "жизнью" и вовсе следует подождать, - заметил г-н Каравай. - Сегодня есть более доходные инструменты для накоплений".

Поэтому аналитики все же рекомендуют комбинировать лучше добровольное медицинское страхование и НС - классические рисковые виды страхования. И то, и другое связано со здоровьем и трудоспособностью человека, тогда как в "жизни" преобладает накопительный элемент.

"На наш взгляд, личное страхование должно быть распространено. Другой вопрос, готовы ли клиенты заключать договоры по страхованию от НС, ДМС, а особенно жизни? - рассуждает Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя Инспекции ФССН в ДВФО. - Жизнь - долгосрочный вид страхования, на три и более лет. Люди просто не верят, что страховщик столько проживет. Все помнят страховую компанию "Пирамида", которая тоже занималась "жизнью". Хотя объективно востребованность у личного страхования среди населения есть. Еще один вопрос - готовы ли страховщики работать с населением, особенно по полисам "жизни"? Пока они стремятся работать с предприятиями".