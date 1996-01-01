На Колыме начался отопительный сезон

В Магадане начался отопительный сезон. В первую очередь тепло дали на окраинах областного центра, сообщает официальный сайт мэрии Магадана. Уже заработали все 10 котельных: в Марчекане, микрорайоне Новая Веселая, на Дукче, в поселках Снежный и Радист.