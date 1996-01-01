В Магадане модернизируют очистные сооружения

В Магадане планируют приступить к строительству современных очистных сооружений. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора запланирована модернизацию системы биологической очистки сточных вод. Муниципальные власти решили модернизировать очистные сооружения. У подножия Марчеканской сопки построят современную систему.