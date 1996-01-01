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Нафестивалили...
19 сентября финишировал VI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого", завершившийся? конфузом. И это еще мягко сказано. К началу церемонии закрытия у подножия кинотеатра "Океан" собралось не более двух десятков зевак.
Милиционеры буквально расшаркивались перед случайными прохожими, зазывая их на ступеньки главной киноплощадки "Пасифика", дабы создать массовку около "звездной" дорожки. Куда еще неделю назад, на открытии "Меридианов", не пускали без приглашения или специальных бейджей.
Надо сказать, что телекамеры ангажированных телекомпаний в упор не замечали проплешины на паперти у "Океана". Выдергивая гостей кинофестиваля с голубой дорожки на экспресс-интервью, они были увлечены созданием иллюзии значимости события.
Между тем праздношатающиеся граждане на уговоры стражей порядка не велись: шоу было тоскливым, так как громких имен на "звездной" дорожке не наблюдалось. Дабы растянуть "удовольствие", организаторы мероприятия в качестве звезд выставили даже футбольную команду "Луч-Энергия". Хорошо, что они не догадались пригласить на дорожку руководителей местных кинотеатров. Что уже было однажды. Как говорится, на безрыбье? Вряд ли такое унижение "звездной" дорожки было бы допустимо, к примеру, на Московском кинофестивале. Где даже мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ не позволяет себе подобного дефиле. Потому что не кинозвезда! Или в тех же Каннах, куда регулярно наведывается за опытом руководство "Пасифика".
Да и откуда звездам у нас взяться? Популярные и востребованные киноактеры, как отечественные, так и зарубежные, "Меридианам Тихого" не по карману. К сожалению. На что многократно сетовали его устроители, ссылаясь на "скромный" бюджет. (Где вы, обещанные, но так и не добравшиеся до Приморья Стивен СИГАЛ, Пьер РИШАР и Брюс УИЛЛИС? А-у-у!).
Поговаривают, что у "Меридианов" с некоторых пор проблемы со спонсорами: бизнес просто не чувствует отдачи от кинофестиваля. Вспомните недавнее прошлое , было дело, для его гостей ангажировали теплоход "Русь", их катали на фрегате "Паллада", а в этом году не было даже традиционного фейерверка. Потому что - накладно.
Не оттого ли, кстати, на шестых "Меридианах" с местных СМИ, не являющихся официальными информационными спонсорами (кстати, как они отбирались и на какие шиши воспевали серенькое действо - отдельная тема. Для прокуратуры) кинофорума, брали по 500 руб. за аккредитацию одного представителя. Чего ранее не было.
Интересно, что купленный "пропуск" не давал право на посещение церемонии открытия и закрытия кинофестиваля, проходящих в большом зале кинотеатра "Океан". Якобы из-за ограниченного количества мест. Поэтому журналисты, выложившие пять сотен за аккредитацию, чувствовали себя обманутыми и униженными: вам продали билет в баню, а дальше раздевалки не пустили. Такое вот "ноу-хау" "Пасифика". ...Что же касается громких имен, то здесь уместно вспомнить восторги гостя нынешних "Меридианов Тихого", музыкального критика Артемия ТРОИЦКОГО, как раз по поводу... отсутствия на кинофестивале во Владивостоке разнокалиберных "звезд" и "звездочек" российского кино и эстрады, от которых, по словам Артемия Кивовича, на Московском кинофестивале в глазах рябит.
- Если бы все эти "звезды" были у вас, то ваша "звездная" дорожка работала бы как лента транспортера, - пошутил на пресс-конференции критик. И, на мой взгляд, оказался не прав. Кинофестиваль - это не только походы в кино, но и общение с теми, кто это кино делает. Прежде всего, с актерами. Чего на шестом "Пасифике", да и на пятом тоже, жители Владивостока были лишены. Кино закончилось, и у зрителей остались на память только билеты без корешков (к кинопередвижкам, исколесившим весь край, это не относится).
И еще минувшие "Меридианы Тихого" запомнятся Владивостоку огромной транспортной пробкой, которая возникла из-за перекрытия центра города, скомканной и жутко неорганизованной церемонией закрытия. На что обратил внимание почетный президент "Пасифика" губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, пообещав к следующим "Меридианам" заменить режиссера кинофестиваля. Будем надеяться, что так оно и будет. Во благо Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианов Тихого". Чтобы "Пасифик" действительно стал для жителей Приморья "праздником соучастья", как поется в его гимне, а не соучастников.
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