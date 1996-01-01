Пилюля для льготника оказалась горькой

Для одних льготный рецепт - унизительная подачка от государства (уж лучше бы раскошелилось на достойную пенсию!); для других - возможность немного подзаработать, для третьих - билет на тот свет.

Марию Семеновну, ветерана труда, доставили в реанимацию в критическом состоянии. После приема таблеток для снижения давления у нее возникло расстройство сердечного ритма, и опоздай "скорая" на 5-10 минут, все закончилось бы остановкой сердца.

Впоследствии выяснилось, что Мария Семеновна принимала пилюли в дозах, превышающих лечебную, так как дома у нее скопилось аж 13 килограммов различных лекарственных и витаминных препаратов, которые она получала бесплатно по льготным рецептам. "А чего ж не брать, коли положено?" - рассуждала пенсионерка и брала их "на запас". Не пугали ни очередь в поликлинике, ни поиск лекарств по аптекам... Лекарства накапливались, а когда срок их годности истекал, глотала таблетки, что называется, горстями: не пропадать же добру! А между тем, по данным медицинской статистики, отравления лекарственными препаратами у пожилых людей в результате их передозировки за последние три года стали встречаться довольно часто, и некоторые усматривают связь с введением бесплатного обеспечения лекарственными средствами льготных категорий граждан.

Ведущее место занимают отравления сердечно-сосудистыми препаратами, снижающими артериальное давление. На втором месте нейролептики и транквилизаторы.

Встречаются и отравления жаропонижащими, противовоспалительными средствами (аспирин, амидопирин, парацетамол, анальгин), сульфаниламидами (этазол, сульфадиметоксин и др.). Даже эти, казалось бы, безобидные препараты при их передозировке могут стать причиной острого отравления, сопровождающегося поражением печени, почек. Можно отравиться даже поливитаминами, тем более если в них включены минералы, особенно железо.

Токсикологи утверждают, что большую роль здесь играет временной фактор - через три часа спасти пострадавшего очень сложно, так как яд уже поражает органы-мишени и они выключаются из работы. По статистике две трети больных с отравлениями лекарственными препаратами умирают дома.

...Иван Андреевич почем зря себя таблетками не травит. Но тоже регулярно ходит в поликлинику, как прежде на работу, запрашивая не столь необходимые ему лекарства в больших количествах. А потом перепродает их на "черном рынке", монетизируя тем самым положенные ему льготы.

В Приморском крае в настоящее время проживает 167 тысяч федеральных льготников и 350 тысяч региональных (ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий).

За три года действия программы дополнительного льготного обеспечения приморские льготники получили в аптеках края лекарственных средств на общую сумму свыше 3 млрд 182 млн рублей. Сумма не маленькая, но если поделить на всех поровну, получается по 6155 рублей на каждого.

Лекарства нынче дорогие, но не каждое из них можно получить по льготному рецепту. А только те, что включены в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Начиная с этого года перечень утверждается главой региона исходя из размеров регионального бюджета. Именно поэтому в 2008 году из приморского перечня исчезли выписываемые ранее препараты. И само собой в нем нет самых современных и высокоэффективных лекарственных средств.

Ограничение списка лекарств, которые можно получить бесплатно, вызывает у льготников недовольство. И многие начали отказываться от своих соцпакетов, предпочитая получать его деньгами. Число "отказников" в Приморье уже превышает 60%, а в ряде регионов - и того больше. Лекарственная подачка от государства вызывает у людей раздражение. Многие хотят сами решать, на что им тратить деньги: на лекарства, абонемент в спортзал или продукты питания, цены на которые растут как на дрожжах.

Вызывают лекарственные льготы раздражение и у обычного населения. Попасть в поликлиники очень сложно, поскольку врачи теперь вынуждены, в основном, обслуживать льготников, получивших право на бесплатное получение лекарств. В этой связи медицинская помощь для остальных категорий населения стала труднодоступной.

Еще одна проблема. Отказавшись от льгот и забрав свою долю (с 1 июля стоимость набора медицинских услуг, куда входят и бесплатные лекарства, в денежном эквиваленте составляет 504 рубля в месяц), отказники тем самым подорвали финансирование льготного обеспечения тех, кто остался. А остались в основном люди с тяжелыми заболеваниями, которым требуются более дорогие лекарства и в большем количестве. И что остается делать?

- Мне кажется, что необходимо взять на вооружение западный опыт, где пациент за деньги получает гарантированно нужное ему лекарство. Причем качественное и эффективное, - заявила во время прошедшего во Владивостоке конгресса "Человек и лекарство" профессор из Москвы, доктор фармацевтических наук Людмила Мошкова.