Четвертый год Центр корпоративного предпринимательства Владивостока (ЦКП-В) проводит в сентябре акцию "День знаний в школах города".

Страна традиционно отметила День знаний. В Приморье Владимир ПУТИН встретился со студентами ДВГУ, поговорив с ними о федеральном университете и кадрах для инновационной экономики. Возможно, кто-то и проникся важностью задачи, поставленной главой правительства, но рискну предположить: подавляющая часть юного поколения рассматривает День знаний как формальное мероприятие.

Тем интереснее акция ЦКП-В, когда его участники приходят в школы, чаще всего в те, где сами учились, и общаются со старшеклассниками на темы, волновавшие их самих несколько лет назад: как правильно выбрать профессию, как быть успешным, какие знания для этого нужны.

В ЦКП-В получают дополнительное образование студенты вузов. Критерии отбора - способности студента и готовность учиться. Модель работы - образовательные технологии ЦКП Высшей школы экономики, созданного Сергеем Чернышевым. В них активно включен бизнес, студенты работают в реальных проектах, а в обучении сильна гуманитарная и воспитательная составляющая, ведь для работы в команде нужны если не одни и те же, то хотя бы сходные ценностные установки.

Базовый учебный модуль: моделирование бизнес-процессов, управление проектами, финансовое моделирование и самоорганизация, которые осваиваются в форме тренингов, имитационных игр, мастер-классов. Принцип самоорганизации воспитывает у студентов самостоятельность мышления и поступков. Параллельно авторские учебные курсы ведут предприниматели или деятели гуманитарных сфер.

Многие выпускники ЦКП-В создают свой бизнес, смело берясь за новые направления, они востребованы и на управленческих позициях в компаниях края. Они активно участвуют и в управлении ЦКП-В и составляют более 50% Совета Партнёров. Среди них - Валерий НАГОРНЫЙ, директор по стратегическому развитию ОАО "Владивостокский морской торговый порт"; Ирина ТИМЕНЧУК, медиа-директор рекламного Агентства "ДВ-Регион"; Анна ВАРЕНЮК, главный специалист по развитию и обучению персонала компании "Росгосстрах". А директором ЦКП-В недавно стал один из выпускников - Александр БАБИН: у него собственная компания, работающая в сфере инвестиций и недвижимости.

Вот с таким опытом приходят на Уроки знаний в школы города участники ЦКП-В. Причем походы в школу - дело добровольное. Тема дискуссий в этом году - "Решения нашей жизни: уметь хотеть и не бояться пробовать". Стажёры, дипломники и выпускники ЦКП-В рассказывали о своем опыте поиска будущей профессии, о том, как они сами себе отвечали на вопросы: Кто решает - мы или за нас? Как научиться принимать решения осознанно? Корреспонденту "ЗР" довелось присутствовать на обсуждении этого года и познакомиться с материалами клубных обсуждений предыдущих лет.

Многие участники признавались, что поняли, как сложно удерживать внимание аудитории, но через практику общения происходит, с одной стороны, освоение коммуникативной компетенции и овладение навыком работы с аудиторией, с другой - понимание и осознание собственного действия.

У кого-то дискуссия была вялой, а кого-то после урока долго не отпускали, забрасывая бесчисленными вопросами. По мнению участников, были бы востребованы занятия в формате мастер-класса с маркетологами, логистами, журналистами, представителями других профессий, чтобы складывалось понимание, что значит быть мастером своего ДЕЛА. "Чтобы глаза загорелись, захотелось БЫТЬ и значить что-то в городе и стране…" И говорить нужно на равных, не поучать, как надо, а показывать, как можно.

"Я понял, что многие плывут по течению, не стараясь предпринять шагов по самореализации, - поделился впечатлениями один из участников. - И я старался донести до них, что будущее никто, кроме них, не создаст - ни родители, ни друзья…"

"Эти уроки, по сути, - налаживание коммуникации, проба межпоколенческого диалога. Мы смотрели какие они - нынешние старшеклассники, о чем думают, как себя ведут, о чем мечтают? Рассказывали, чего в этом возрасте хотели мы, о чем мечтали и к чему пришли. Мне было приятно, когда после одной из встреч позвонил мальчик и сказал: "Я хочу у вас работать!" Значит, такие встречи нужны, - считает Александр Бабин.

С 2005 года корпоративные Уроки знаний проходили и в ЦКП-В. Их темы - "Зачем предпринимателю знания" и "Как приобретать нужное знание и избавляться от ненужного" - перед участниками ЦКП-В раскрывали: Елена НОВИКОВА, директор Азиатско-Тихоокеанской школы; Эдуард ПОРТНОВ, директор производственно-строительной компании "Регион"; Максим ЖАВРИД, директор компании "Агема"; Андрей КОСОЛАПОВ, директор Тихоокеанской управляющей компании; Юрий ГЕРАЩЕНКО, директор компании "СилМир".

В этом году впервые пройдет Урок знаний в формате городской публичной лекции - дискуссию на тему "Становление общества, основанного на знаниях: что есть знание в пространстве нашего действия" будет вести профессор Сергей ЯЧИН. Что первично - производство новых знаний или производство людей, способных новые знания проводить? Почему знание нельзя дать, а им можно только управлять? Почему логика, а вместе с ней все науки и технологии основаны на этике?

Лекция состоится 23 сентября (вторник) в 19 часов в зале "Даймонд" бизнес-центра "Хёндэ". Приходите! Давайте вместе двигаться к осознанному действию.