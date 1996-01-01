Жизнь начинается и заканчивается в селе

Собираясь на Иман, я представлял себе полуразрушенные дома и брошенные деревни, спившийся люд, утонувший в океане безнадеги, пустые глаза матерей, которым нечем кормить своих детей, и отцов этих детей, обсуждающих на завалинке предстоящий налет на остатки колхозной собственности, где еще можно поживиться металлоломом - основной статьей дохода сельского маргинала…

Нелегкая открывателя приморской глубинки занесла автора в небольшой поселок Лазо, что находится от райцентра - г. Дальнереченска - менее чем в 10 км. Этот населенный пункт - яркий представитель сегодняшнего российского села, брошенного в условия самовыживания.

Пенсионное село

Из почти 1200 жителей поселка примерно половина - пенсионеры, и только поддержка государства в форме пенсий и пособий не дает загнуться поселку окончательно. Есть еще железнодорожная станция и воинская часть, где работают несколько десятков лазовцев, но эти рабочие места - капля в том море трудоустройства, что было еще лет 15 назад. Здешнее население в основном пробавляется браконьерством, сбором дикоросов, заготовкой шишек, мелкой торговлей и приусадебным хозяйством.

Нисколько не удивила встреча с первыми жителями поселка. Ими оказалась компания, уже пьяненькая в 11 утра: мотоциклист и три таких же развеселых пассажира, набившихся в деревянное подобие коляски мотоветерана "Иж-Юпитер-3". Неопрятного вида и непонятного возраста, этот квартет с шумом и жаром обсуждал предстоящую покупку горячительного.

С мыслью, что предположения относительно сегодняшнего мироустройства в селах начали сбываться, был посещен очаг культуры и общения любого небольшого поселка - почта. Так получилось, что именно это учреждение сегодня играет в таких селениях объединительную роль, через которую проходит связь и общение людей. Даже всепроникающая сотовая связь обходит такие деревушки стороной, и из четырех крупных операторов Приморья только "Мегафон" может похвастаться в Лазо более или менее устойчивым приемом-передачей. Увы, почтовое отделение оказалось закрытым, но, судя по количеству пустой тары из-под пива и прочей слабоалкогольной продукции, в другие дни недели жизнь действительно кипит именно здесь.

Хлебная экспансия

Однако, лазовцы, с коими пришлось общаться, на жизнь не ропщут и просили по отдельно взятым нетрезвым мотоциклистам общих выводов не делать. Жизнь в поселке идет своим чередом, а главный на повестке дня вопрос - "почему местный хлеб неважного качества"? Поэтому, сетуют жители поселка, приходится покупать дорогой ("Подольский" по 22 руб. за булку), привозимый раз в сутки из Владивостока желто-синей машиной "Владхлеба"! Теперь, думаю, понятно, почему в самом Владивостоке хлеб растет в цене - такую благотворительную хлебную экспансию на задворки края должен же кто-то оплачивать?

Дядя Слава, с которым удалось поговорить за жизнь, - ярчайший представитель так называемой сельской интеллигенции. В прошлом он почти 30 лет проработал инженером на одном оборонном предприятии Владивостока, потом уехал из города с семьей. В жизненном багаже Вячеслава Васильевич - четверо детей, пенсия, трезвый взгляд на происходящее в стране и за рубежом и твердое убеждение, что жизнь надо начинать и заканчивать именно в деревне, подальше от городской суеты.

Так вот, по его словам, жить можно и в селе, работать на своей земле, раз уж ни бизнес, ни государство предложить ничего не могут, и не стонать на отдаленность и отсутствие социалки. "Земля-кормилица всегда поможет, а пьяным под забором можно валяться не только в Лазо, но и во Владивостоке", - считает наш бывший земляк.

Квартирный бум

Свидетельство начинающихся положительных сдвигов в жизни не только Лазо, но и всего сельского Приморья - это рост цен на жилье и землю.

Например, в том же Лазо выставлен на продажу ничем не примечательный дом, какие еще называют "пятистенками", за 500 тыс. рублей! Вся прелесть этого жилища в том, что оно находится в двух шагах от речки и к нему прилагаются 20 соток плодородной земли. К гадалке не ходи, уверяют селяне, уйдет еще до первых заморозков, а покупатель будет кто-то из ваших, городских!

Если сам поселок произвел двоякое впечатление, то воинская часть, которая дает работу многим лазовцам, вызвала гнетущие чувства. Покосившийся забор, разрушенные боксы для боевой техники, бурьян в человеческий рост, склады, от которых остались лишь бетонные рамы да опоры. И на всем этом фоне, словно из другого мира, - свежевыкрашенная БРДМ.

Но если парк боевых машин пришел в упадок по причине своей ненужности и отсутствия этих самых машин, то в домах гарнизона живут люди. Не совсем было понятно, как может существовать 100-квартирный ДОС - дом офицерского состава (а таковых в гарнизоне пять) без канализации? Это не шутка. Дом есть, трубы фановой системы есть, а канализационного выхода нет. Жильцы дома сей феномен объясняют просто - раз в год, преимущественно осенью, приезжают ассенизаторы и откачивают нечистоты из подвала. "А если не приедут?" - поинтересовался автор. Тогда, говорят, жильцы, "все это" зимой застывает, а весной оттаивает. В лучшем положении - живущие на верхних этажах, до них "амбре" доходит уже изрядно разряженным или из-за сильных весенних ветров не доходит вовсе...

Удивительно то, что дома, по владивостокским меркам, почти новые - им не более 30 лет. А еще, бравируют жильцы, панельные ДОСы, коих половина, построены с нарушениями и с каждым годом все очевиднее их крен. Когда-нибудь они просто сложатся и никакого землетрясения не понадобится. Совсем в пустоту был вопрос, куда смотрит гарнизонная КЭЧ и вообще руководство воинской части? Они смотрят куда надо, все знают и прекрасно осведомлены о ситуации, но сделать ничего не могут. Таков был ответ закаленных житейскими невзгодами жильцов.

...Невольно в голову пришел ответ на вопрос: почему наши подразделения МЧС, не сидящие без дела ни дня, самые сильные, оперативные и мобильные в мире? Он лежал у подножия покосившейся пятиэтажки гарнизона п. Лазо, что в двух шагах от государственной границы.