Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморским неплательщикам направили особые квитанции
Доставленные должникам квитанции с красной полосой необходимо было оплатить до 15 сентября. Абонентов, не рассчитавшихся в установленный срок, энергетики вынуждены будут отключать от электроснабжения. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Дальэнергосбыта.
Специальные квитанции получили абоненты с задолженностью свыше 300 рублей. Всего было разослано 120 тысяч квитанций с красной полосой на сумму 185 млн рублей. Дальэнергосбыт вынужден принимать дополнительные меры по взысканию долгов, так как суммарная задолженность населения Приморского края за электроэнергию достигла критических размеров - 338 млн рублей.
Подчеркнем, энергокомпания принимает решение об отключении неплательщиков в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в частности с постановлением Правительства РФ №530. Этот документ дает право компании прекращать подачу электроэнергии должникам, которые в течение трех месяцев пользовались электроэнергией и не оплачивали ее.
Только в августе Дальэнергосбыт приостановил подачу электроэнергии более 10 000 потребителей в Приморском крае. В сентябре уже более 2000 недобросовестных абонентов энергокомпания была вынуждена отключить от электроэнергии. Возобновление электроснабжения будет возможно только после погашения задолженности и оплаты повторного подключения - от 1400 до 3000 рублей. При этом самовольное подключение приводит к судебному преследованию неплательщика.
Напомним, чтобы обесточить квартиру неплательщика, специалистам Дальэнергосбыта не требуется ни присутствие, ни согласие должника. Свет отключают при свидетелях, затем составляют акт, который вручается соседям неплательщика.
Чтобы избежать отключения, неплательщик может обратиться в Дальэнергосбыт и заключить соглашение о постепенном погашении долга. При условии соблюдения графика платежей и своевременной оплаты текущего электропотребления никаких мер в отношении этого абонента приниматься не будет.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам