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Приморским неплательщикам направили особые квитанции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Доставленные должникам квитанции с красной полосой необходимо было оплатить до 15 сентября. Абонентов, не рассчитавшихся в установленный срок, энергетики вынуждены будут отключать от электроснабжения. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Дальэнергосбыта.

Специальные квитанции получили абоненты с задолженностью свыше 300 рублей. Всего было разослано 120 тысяч квитанций с красной полосой на сумму 185 млн рублей. Дальэнергосбыт вынужден принимать дополнительные меры по взысканию долгов, так как суммарная задолженность населения Приморского края за электроэнергию достигла критических размеров - 338 млн рублей.

Подчеркнем, энергокомпания принимает решение об отключении неплательщиков в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в частности с постановлением Правительства РФ №530. Этот документ дает право компании прекращать подачу электроэнергии должникам, которые в течение трех месяцев пользовались электроэнергией и не оплачивали ее.

Только в августе Дальэнергосбыт приостановил подачу электроэнергии более 10 000 потребителей в Приморском крае. В сентябре уже более 2000 недобросовестных абонентов энергокомпания была вынуждена отключить от электроэнергии. Возобновление электроснабжения будет возможно только после погашения задолженности и оплаты повторного подключения - от 1400 до 3000 рублей. При этом самовольное подключение приводит к судебному преследованию неплательщика.

Напомним, чтобы обесточить квартиру неплательщика, специалистам Дальэнергосбыта не требуется ни присутствие, ни согласие должника. Свет отключают при свидетелях, затем составляют акт, который вручается соседям неплательщика.

Чтобы избежать отключения, неплательщик может обратиться в Дальэнергосбыт и заключить соглашение о постепенном погашении долга. При условии соблюдения графика платежей и своевременной оплаты текущего электропотребления никаких мер в отношении этого абонента приниматься не будет.

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