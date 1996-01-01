Должников перед энергетиками выселяют

Пять дальнегорцев выселили из квартир за неудовлетворительное содержание жилья и задолженность перед энергетиками. Взамен жилплощади им не предоставили.

По словам чиновников из горадминистрации, в квартирах никто не проживал. В адрес администрации постоянно поступали жалобы от жильцов домов, где находилось брошенное жилье. Оно находилось в разбитом, антисанитарном состоянии, что не могло нравиться соседям. Наниматели квартир не оплачивали долги за электроэнергию, за тепло. По итогам осмотра помещений составлены акты, нанимателям были отправлены предупреждения, в месячный срок они должны были привести квартиры в порядок, но они не приняли никаких мер. И через месяц оказались на улице. В их бывшие квартиры поселят тех, кто нуждается в жилье.