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Экс-мэр Владивостока перенес операцию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев перенес операцию на горле в одном из госпиталей Бангкока (Таиланд).

Хирургическое вмешательство было проведено в начале сентября, и сейчас пациент проходит послеоперационное лечение, состояние его удовлетворительное. Как сообщила "ЗР" сестра Владимира Николаева, депутат ЗС ПК Виктория Николаева, не исключена повторная операция, поскольку дополнительное обследование выявило еще две опухоли на щитовидной железе. В настоящее время бывший градоначальник продолжает оставаться в госпитале. После завершения лечения Владимир намерен вернуться во Владивосток, - подчеркнула Николаева. Как отмечают близкие экс-мэра, у него давно были проблемы с горлом. Но раньше провести медицинскую диагностику не удавалось - из-за занятости бывшего градоначальника.

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