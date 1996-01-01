Тихоокеанцы поиграют стратегическими мышцами

Стратегические подводные лодки Тихоокеанского флота проведут 15 сентября пуски баллистических ракет на полигон "Кура" на Камчатке, сообщил РИА "Новости" источник в командовании войск и сил на Северо-Востоке.

"Пуски ракет будут осуществляться из акватории Охотского и Берингова морей", - сказал собеседник агентства. По его словам, командование уведомило руководство Камчатского края о том, что согласно плану боевой подготовки Тихоокеанского флота на 2008 год в период с 15 по 20 сентября планируется проведение пусков баллистических ракет, трасса полета которых проходит над территорией полуострова.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе губернатора Камчатки, от западного побережья полуострова трасса полета ракет будет пролегать в северо-восточном направлении через Срединный хребет в районе горы Черная до полигона "Кура" в Усть-Камчатском районе.

Главы Тигильского, Соболевского, Быстринского и Усть-Камчатского районов на севере региона оповещены о необходимости информирования населения о планируемых стрельбах. Соответствующие оповещения получили лесопользователи, руководители рыбопромышленных компаний, ведущих промысел, а также авиапредприятия, осуществляющие перевозки в указанных районах.

Досье В боевом составе Тихоокеанского флота находятся стратегические атомные подлодки третьего поколения проекта 667 БДРМ типа "Дельфин" (по классификации НАТО Delta-IV). С 1986 года советский ВМФ стал пополняться этими ракетоносцами. На вооружении подлодок - баллистические ракеты РСМ-54, созданные в КБМ В.П. МАКЕЕВА. Головная лодка К-51 вступила в строй 29 декабря 1985 года, а последняя К-407 - 20 февраля 1992 года. Всего ВМФ получил семь ракетоносцев этого проекта. Водоизмещение корабля составляет 11740/18200 тонн, глубина погружения - 450/380 метров, скорость - 14/24 узла, экипаж 135 человек.

В состав ракетного комплекса Д-9РМ входит межконтинентальная трехступенчатая баллистическая ракета третьего поколения РСМ-54 "Синева" (по классификации НАТО, Skiff SSN-23) с последовательным расположением ступеней.

Досье Ракета принята на вооружение в 1986 году. Первоначальный гарантийный срок в десять лет после технического освидетельствования был продлен. Выпускается Красноярским машиностроительным заводом. Масса ракеты составляет 40,3 тонны, масса головной части - 2,8 тонны, длина - 14,8 метра, диаметр - 1,9 метра.

Пуск ракеты может осуществляться с глубин до 55 метров при скорости шесть-семь узлов в любом направлении относительно курса движения корабля.

При максимальной дальности полета до 8300 километров, отклонение ракеты "Синева" от назначенной цели составляет около 500 метров.