Сахалинские ученые поймали рыбу-собаку

Необычный улов попался нынешним летом ученым СахНИРО в ходе проведения съемок по учету молоди лососевых в Анивском заливе (Корсаковский район). Съемка велась пелагическим тралом с научно-исследовательского судна "Дмитрий Песков". Среди лососевых оказалась северная рыба-собака, или рыба-фугу, обитающая в зоне теплого течения у берегов Хоккайдо (Япония). Процесс миграции рыбы связан с усилением действия теплых течений, повышением температуры воды.