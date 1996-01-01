Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кооперативный коллайдер
10 сентября в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) был произведен запуск Большого адронного коллайдера (БАК), самой мощной научной лаборатории в истории человечества. Ускоритель элементарных частиц находится на 100-метровой глубине под территорией Швейцарии и Франции и имеет длину 27 км.
Цель БАК - проникнуть в самые сокровенные тайны материи, восстановить картину случившегося 14 млрд лет назад рождения Вселенной и расшифровать будущее. При таком замахе у публики возникли опасения, что эксперименты на БАК приведут к появлению черной дыры, которая поглотит сначала Женеву, потом Землю, Солнце и всю Вселенную...
Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) впервые провел пучок протонов по всему 27-километровому кольцу БАК. Данный запуск нельзя считать полноценным, так как установка работает на 1/30 своей штатной мощности. Кроме того, на данном запуске не производилось столкновение протонов, цель сегодняшнего запуска другая - убедиться, что установка готова к работе. Запуск прошел в торжественной обстановке, а следующим шагом планируется запуск протонов в другую сторону. Информацию об этом мы нашли на различных интернет-сайтах.
ДосьеБольшой адронный коллайдер (англ. Large Hadron Collider, LHC) - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца), построенный в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований. Большим он назван из-за своих размеров - длина основного кольца ускорителя составляет 26,7 км. Вследствие того, что он ускоряет протоны и тяжёлые ионы, которые являются адронами, его и назвали "адронным". Коллайдером же (англ. collide - сталкиваться) он называется потому, что ускоряет частицы на встречных пучках.
Идея проекта БАК родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью годами позже. Его строительство началось в 2001 году, после окончания работы предыдущего ускорителя - Большого электрон-позитронного коллайдера.
В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ (то есть 14 тераэлектронвольт или 14*1012 электронвольт) в системе центра масс налетающих частиц, а также ядра свинца с энергией 5,5 ГэВ (5,5*109 электронвольт) на каждую пару сталкивающихся нуклонов. Таким образом, БАК будет самым высокоэнергичным ускорителем элементарных частиц в мире, на порядок превосходя по энергии своих ближайших конкурентов - протон-антипротонный коллайдер Тэватрон, который в настоящее время работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Э. Ферми (США), и релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC, работающий в Брукхейвенской лаборатории (США).
Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде занимал Большой электрон-позитронный коллайдер. Для удержания и коррекции протонных пучков используются 1 624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км. Последний из них был установлен в туннеле 27 ноября 2006 года. Магниты будут работать при температуре 1,9 K (-271ОC). Строительство специальной криогенной линии для охлаждения магнитов закончено 19 ноября 2006 года.
11 августа 2008 года успешно завершена первая часть предварительных испытаний. Во время испытаний пучок заряженных частиц прошёл чуть более трёх километров по одному из колец БАКа. Таким образом, учёным удалось проверить работу синхронизации предварительного ускорителя, так называемого протонного суперсинхротрона (SPS), и системы правой доставки луча. Эта система передаёт в основное кольцо разогнанные пучки таким образом, что они начинают двигаться по кольцу по часовой стрелке. В результате испытаний удалось оптимизировать работу системы.
Второй этап испытаний прошёл 24 августа 2008 года. Была протестирована инжекция протонов в ускорительное кольцо БАК в направлении против часовой стрелки.
Официальный запуск коллайдера был произведён 10 сентября 2008 года, в 12:28 по московскому времени. Запущенный пучок протонов успешно прошёл весь периметр коллайдера по часовой стрелке. Дальнейшие запуски частиц были проведены в направлении против часовой стрелки. На втором этапе испытаний будут производиться одновременные запуски пучков навстречу друг другу, чтобы наблюдать, что происходит при их "лобовых" столкновениях. На третьем этапе испытаний будут проходить эксперименты по столкновению частиц на более высоких энергиях. Выход на энергию 7 ТэВ на каждый протонный пучок намечен на начало 2009 года.
Во время работы коллайдера расчётное потребление энергии составит 180 МВт. Предположительные энергозатраты всего ЦЕРНА на 2009 год с учётом работающего коллайдера - 1000 ГВт*ч, из которых 700 ГВт*ч придётся на долю ускорителя. Эти энергозатраты - около 10 % от суммарного годового энергопотребления кантона Женева. Сам ЦЕРН не производит энергию, имея лишь резервные дизельные генераторы.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ