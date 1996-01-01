Кооперативный коллайдер

10 сентября в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) был произведен запуск Большого адронного коллайдера (БАК), самой мощной научной лаборатории в истории человечества. Ускоритель элементарных частиц находится на 100-метровой глубине под территорией Швейцарии и Франции и имеет длину 27 км.

Цель БАК - проникнуть в самые сокровенные тайны материи, восстановить картину случившегося 14 млрд лет назад рождения Вселенной и расшифровать будущее. При таком замахе у публики возникли опасения, что эксперименты на БАК приведут к появлению черной дыры, которая поглотит сначала Женеву, потом Землю, Солнце и всю Вселенную...

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) впервые провел пучок протонов по всему 27-километровому кольцу БАК. Данный запуск нельзя считать полноценным, так как установка работает на 1/30 своей штатной мощности. Кроме того, на данном запуске не производилось столкновение протонов, цель сегодняшнего запуска другая - убедиться, что установка готова к работе. Запуск прошел в торжественной обстановке, а следующим шагом планируется запуск протонов в другую сторону. Информацию об этом мы нашли на различных интернет-сайтах.

Досье Большой адронный коллайдер (англ. Large Hadron Collider, LHC) - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца), построенный в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований. Большим он назван из-за своих размеров - длина основного кольца ускорителя составляет 26,7 км. Вследствие того, что он ускоряет протоны и тяжёлые ионы, которые являются адронами, его и назвали "адронным". Коллайдером же (англ. collide - сталкиваться) он называется потому, что ускоряет частицы на встречных пучках.

Идея проекта БАК родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью годами позже. Его строительство началось в 2001 году, после окончания работы предыдущего ускорителя - Большого электрон-позитронного коллайдера.

В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ (то есть 14 тераэлектронвольт или 14*1012 электронвольт) в системе центра масс налетающих частиц, а также ядра свинца с энергией 5,5 ГэВ (5,5*109 электронвольт) на каждую пару сталкивающихся нуклонов. Таким образом, БАК будет самым высокоэнергичным ускорителем элементарных частиц в мире, на порядок превосходя по энергии своих ближайших конкурентов - протон-антипротонный коллайдер Тэватрон, который в настоящее время работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Э. Ферми (США), и релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC, работающий в Брукхейвенской лаборатории (США).

Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде занимал Большой электрон-позитронный коллайдер. Для удержания и коррекции протонных пучков используются 1 624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км. Последний из них был установлен в туннеле 27 ноября 2006 года. Магниты будут работать при температуре 1,9 K (-271ОC). Строительство специальной криогенной линии для охлаждения магнитов закончено 19 ноября 2006 года.

11 августа 2008 года успешно завершена первая часть предварительных испытаний. Во время испытаний пучок заряженных частиц прошёл чуть более трёх километров по одному из колец БАКа. Таким образом, учёным удалось проверить работу синхронизации предварительного ускорителя, так называемого протонного суперсинхротрона (SPS), и системы правой доставки луча. Эта система передаёт в основное кольцо разогнанные пучки таким образом, что они начинают двигаться по кольцу по часовой стрелке. В результате испытаний удалось оптимизировать работу системы.

Второй этап испытаний прошёл 24 августа 2008 года. Была протестирована инжекция протонов в ускорительное кольцо БАК в направлении против часовой стрелки.

Официальный запуск коллайдера был произведён 10 сентября 2008 года, в 12:28 по московскому времени. Запущенный пучок протонов успешно прошёл весь периметр коллайдера по часовой стрелке. Дальнейшие запуски частиц были проведены в направлении против часовой стрелки. На втором этапе испытаний будут производиться одновременные запуски пучков навстречу друг другу, чтобы наблюдать, что происходит при их "лобовых" столкновениях. На третьем этапе испытаний будут проходить эксперименты по столкновению частиц на более высоких энергиях. Выход на энергию 7 ТэВ на каждый протонный пучок намечен на начало 2009 года.

Во время работы коллайдера расчётное потребление энергии составит 180 МВт. Предположительные энергозатраты всего ЦЕРНА на 2009 год с учётом работающего коллайдера - 1000 ГВт*ч, из которых 700 ГВт*ч придётся на долю ускорителя. Эти энергозатраты - около 10 % от суммарного годового энергопотребления кантона Женева. Сам ЦЕРН не производит энергию, имея лишь резервные дизельные генераторы.