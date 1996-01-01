В плохом самочувствии виновата работа

Трудовая деятельность негативно влияет на здоровье. Так считают около 20% опрошенных во Владивостоке специалистов среднего и высшего звена, подтверждая тем самым общемировую и российскую тенденции. Такие данные были получены в результате исследования международной рекрутинговой компании Kelly Service.

Екатерина ЛОНШАКОВА, директор Kelly Services CIS во Владивостоке, отметила ключевое значение места работы в оценке людей своего благополучия: "Принимая во внимание, что люди проводят на работе большую часть времени, компаниям- работодателям стоит уделить особое внимание вопросам сохранения разумного баланса между профессиональной деятельностью и здоровьем персонала".

На ответственность работодателя за здоровье сотрудников указывают и респонденты. Большинство работников (87%) уверены, что компаниям, принимающим их на работу, следует взять на себя такую роль. Среди наиболее негативных аспектов рабочего процесса опрошенные отмечают недостаток физической активности, "подсиживание" со стороны коллег, сверхурочную работу.

В качестве факторов, оказывающих позитивное влияние на здоровье, респонденты называют уменьшение количества стрессовых ситуаций на работе, гибкий график, занятия в спортзале и оплачиваемая медицинская страховка.

"Результаты исследования демонстрируют роль работодателей в вопросах улучшения здоровья персонала, - резюмирует Екатерина Лоншакова. - "Сегодня мотивация сотрудников и повышение эффективности их работы приобретают все большее значение. Забота о здоровье и благополучии персонала - безусловно, одна из приоритетных задач компании. Чувствуя поддержку со стороны организации, сотрудник эффективнее выполняет свои обязанности и чувствует приверженность компании и ее ценностям".