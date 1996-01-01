Переселенцы хотят во Владивосток, а им предлагают Дальнегорск

Ужасную малонаселeнность Дальнего Востока пытаются решить, заманивая бывших соотечественников по Советскому Союзу из ближайших стран. Но масштабная программа переселения то и дело проскальзывает. Перебираются только отдельные семьи, а не сотни и тысячи, как планировали чиновники. Причин множество.

Одни связаны с жителями бывших союзных республик, другие - с принимающей стороной. Выяснилось, что людей не устраивают населенные пункты, куда можно приехать. Они четко определены программой - это Дальнегорск, Артем и поселок Восток, передает "Первый Канал".

Они самые первые и самые молодые переселенцы новой волны в Приморском крае. Дмитрий и Ирина КОННЫХ приехали сюда меньше года назад из Киргизии с родителями по государственной программе переселения соотечественников. Новое место жительства - город Дальнегорск. Здесь уже и молодое пополнение появилось. Ирина Конных: "Родился здесь 8 февраля. Юрий наш. Он уже здесь гражданин России. Все".

Маленький Юра, если у родителей все получится, скоро будет жить не в общежитии, а в квартире. Так обещали на предприятии, куда устроился папа Дима. Он говорит, сейчас надежда есть: нужно только работать. Из Киргизии пришлось уехать как раз из-за отсутствия перспектив. Лидия Конных, пенсионерка: "Самое главное, работы у нас не было. Мы-то уже ладно. Я уже на пенсии. Мужу работать. А детям каково?"

Горно-обогатительный комбинат, куда устроились мужчины, участвует в госпрограмме переселения. Здесь нужны квалифицированные работники. Суда же пошел слесарем Николай ВОЛЬХИН. Он с семьей переехал из Казахстана всего месяц назад. Комнату в общежитии уже обустроили. Много времени уходит на оформление бумаг. Валентина ВОЛЬХИНА, пенсионер: "Можно было все это там сделать. Документы, копии нотариусом заверить. Тогда бы меньше беготни было. Мне кажется, немножко бы рекламы надо. Вот программа и в посольстве, что документы нужно".

Согласно программе переселения соотечественников, по данным миграционной службы, в Приморье уже должны были приехать более тысячи семей - это 4,5 тыс. человек. А приехали только 8 семей - всего 19 человек. Результат неутешительный, говорят в миграционной службе Приморского края. Выяснилось, что людей не устраивают населенные пункты, куда можно приехать. Они четко определены программой - это Дальнегорск, Артем и поселок Восток.

Борис БУГАЕВ, исполняющий обязанности начальника управления центральной миграционной службы по Приморскому краю: "Очень много заявлений поступало к нам, звонили. Их интересовали другие районы вселения. То есть Уссурийск, Находка, Владивосток". Кроме того, оказалось, что в крупных городах Приморья не нашлось предприятий, заводов и фирм, которые захотели бы участвовать в программе. Ведь им пришлось бы взвалить на себя трудоустройство и временное расселение приехавших работников.

Программа переселения так и задумывалась: люди должны приехать на конкретные рабочие места. Анкет подается много, но выбирают в итоге работодатели. Им нужны здоровые, молодые, квалифицированные кадры. Отсев огромный. При этом заработки предоставляются не самые большие. В среднем сначала 10 тыс. руб. А это не устраивает уже самих желающих переехать. Политолог Михаил ШИНКОВСКИЙ: "Здесь действительно нужно создать такие условия, когда люди здесь будут получать в 3 раза больше, когда люди будут иметь возможность для профессионального роста, образовательного роста. Иначе ничего не будет".

Тем, кто переезжает, государство гарантирует так называемые подъемные - 60 тыс. рублей участнику программы и по 20 тыс. членам его семьи. Плюс компенсация расходов за проезд. Уже приехавшие говорят, что денег для начала немного, но хватит. Почти все они - русские, которые по каким-либо причинам остались в странах ближнего зарубежья после развала СССР. Несмотря на сложности, люди признаются, назад не хочет никто. Николай Вольхин: "Мы здесь свои. Это и коллектив хороший, и по работе хорошо. И здесь обстановка, все хорошо, потому что мы как будто тут уже". Теперь они ждут приезда друзей, звонят им и рассказывают, как тут на новом месте. На днях еще 2 семьи должны приехать в Дальнегорск.