На северо-востоке Китая в результате ДТП погибли двое русских туристов

Всего в перевернувшемся автобусе находилось 22 российских туриста. Автобус направлялся из провинции Муданьцзян в провинцию Хэйлунцзян.

Пострадавших доставили в китайскую больницу, где им была оказана самая минимальная медицинская помощь. Китайская туристическая компания выделила 5 тыс. руб. на лекарства. Также оплатила похороны погибших. Это вся помощь, которую оказала русским туристам компания "ПасВест". Сейчас пострадавшие хотят возбудить уголовное дело против этой туристической фирмы, которая должна выплатить компенсацию в размере 10 тыс. руб. на человека. Как только будут собраны все бумаги, дело будет передано в суд.