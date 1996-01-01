Вокзал прибрежных сообщений: вчера, сегодня, завтра

Приморцы - народ не очень-то доверчивый. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Поэтому, когда в конце марта директор ООО "Мортранс" Владимир ЛОПАТИН во всеуслышание заявил, что пассажиры вот-вот окажутся под открытым небом, так как он получил от руководства морского торгового порта уведомление о необходимости освобождения здания вокзала прибрежных сообщений в связи с планируемым ремонтом, люди почему-то сразу поверили, решили, что так и будет. Началась паника.

Особенно заволновались жители островных территорий Владивостока. Кому же хочется ожидать свои рейсы прямо на улице, невзирая на холод, ливень, сильный ветер? В различные инстанции посыпались многочисленные жалобы. На острове Русский начали сбор подписей под письмом президенту с просьбой не закрывать вокзал. Прошло даже несколько митингов. Самые активные его участники заявляли, что ни перед чем не остановятся, пойдут на крайние меры, вплоть до перекрытия центральных улиц Владивостока. Нельзя без вокзала. Когда непогода - там яблоку негде упасть. Подлили масла в огонь и журналисты, опубликовавшие серию явно тенденциозных материалов.

Гордума вмешалась

В связи с происходящим ОАО "Владивостокский торговый порт" (ВМТП) - владелец здания, переданного "Мортрансу" в аренду, выступило с официальным заявлением, которое было опубликовано в начале апреля в ряде газет и интернет-сайтов.

"Распространяемая ООО "Мортранс" информация, - говорилось в документе, - может быть расценена исключительно как спекуляция на проблемах горожан и одна из форм предвыборной агитации в развернувшейся кампании по выборам мэра Владивостока. Приморская транспортная прокуратура, региональная антитеррористическая комиссия неоднократно направляли требование в ООО "Мортранс" и ОАО "ВМТП" привести административное здание в соответствие с требованиями безопасности, предъявляемыми к зданиям аналогичного назначения. Ответственность за обеспечение качественного и безопасного сервиса для пассажиров лежит на операторе пассажирского флота - ООО "Мортранс". Тем не менее данная компания на протяжении двух последних лет не предприняла никаких мер к устранению назревших проблем. Здание, занимаемое ООО "Мортранс", действительно требует капитального ремонта и реконструкции, которые не проводились более 15 лет из-за отсутствия достаточного финансирования пассажирских перевозок администрацией города Владивостока. В связи с бездействием ООО "Мортранс" ОАО "ВМТП" приняло решение самостоятельно начать реконструкцию здания. Порт приступит к работам только при наличии альтернативного варианта обслуживания пассажиров в течение всего периода проведения работ".

То есть никто пассажиров под открытым небом оставлять не собирался. Однако накал страстей не спадал. Жалобы, публикации в СМИ продолжались. И тогда сложившуюся ситуацию вокруг вокзала в конце апреля рассмотрел на своем расширенном заседании комитет по городскому хозяйству Думы Владивостока. Одним из инициаторов обсуждения был депутат думы Дмитрий ПЕНЯЗЬ - вокзал находится на территории его избирательного округа, к тому же он тоже получил несколько жалоб от своих избирателей - островитян. На заседание пригласили руководителей ООО "Мортранс", ОАО "ВМТП", других заинтересованных лиц. Председатель комитета Вадим ГЛАЗУНОВ рассказал о ситуации вокруг вокзала, обратил внимание на необходимость координации действий всех заинтересованных сторон, сообщил, что есть предложение на период реконструкции вокзала поставить на территории, прилегающей к причалу №36, временное сооружение для обслуживания пассажиров.

Вопрос о новостройке стал главным на заседании. Предлагались различные варианты. Но основной выход из положения депутатам виделся в создании государственно-частного партнерства. Как отметили участники заседания, ООО "Мортранс", арендующее помещение вокзала, не желает обеспечивать своих пассажиров качественным и безопасным сервисом, пытается сохранить за собой возможность использовать здание в своих интересах. Признав необходимость ремонта здания, депутаты поддержали намерение порта самостоятельно приступить к его реконструкции.

В то же время было отмечено, что нужно организовать работы таким образом, чтобы пассажиры не чувствовали больших неудобств, и расписание паромных линий как городского, так и краевого значения не нарушалось. Выступивший на заседании комитета председатель городской думы Валерий РОЗОВ заявил, что ни один пассажир на улице не останется, что недопустимо накалять обстановку среди жителей островных территорий города в то время, когда есть четкое понимание проблемы и путей ее решения. Комитет принял решение о создании рабочей группы для подготовки конкретных предложений с привлечением представителей администрации Приморского края, ФГУП "Росморпорт", операторов морских прибрежных сообщений, депутатов городской думы, Владивостокского морского торгового порта.

О расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока сообщили приморские СМИ, и обстановка вокруг местных морских перевозок постепенно нормализовалась, люди успокоились.

Какова ситуация сегодня

Со дня заседания комитета городской думы прошло уже более четырех месяцев. Какова ситуация на сегодня? К сожалению, на самом вокзале прибрежных сообщений она без изменений.

- Лично меня сильно огорчает, что у Владивостока такой невзрачный вокзал прибрежных сообщений. Никакого уюта, комфорта. А ведь это морские ворота города. Давно пора здание капитально ремонтировать, причем кое-что можно было бы сделать уже сейчас, - высказал свое мнение педагог школы №5 поселка Аякс острова Русский Юрий ГЛУХОВ.

- А я недоволен туалетом,- заявил пенсионер Вадим ДУБОВСКИЙ. - В нашем возрасте часто приходится пользоваться его услугами. Между тем берут здесь с человека по 10 руб., хотя раньше 8 руб. хватало. Пока дождешься парома, несколько раз забежишь, дороговато получается. Считаю: не только залом ожидания, но и туалетом мы, пассажиры, должны пользоваться бесплатно. И еще меня удивляет надпись в туалете о цене "услуги" на китайском языке. Вот, оказывается, как мы готовимся стать центром международного сотрудничества в АТР...

Возможно, пассажиры слишком привередливы? Одним не нравится камера хранения в туалете, другим - ободранные качающиеся кресла в зале, третьим - особый сервис подавай. А вот нас встревожило то, что даже запасные проходы, предусмотренные на случай чрезвычайной ситуации, и те перекрыты, сданы в субаренду. Кстати, о субаренде.

Взяв здание в аренду по льготной ставке, которая была предложена портом с учетом социальной значимости объекта, "Мортранс" больше озабочен не поддержанием его в должном состоянии, а доходами от сдачи площадей в субаренду. Кроме того, возле вокзала находятся более десятка торговых киосков. Их владельцы тоже платят за субаренду, даже не подозревая, что у "арендодателя" нет никаких прав на данные участки. Налицо незаконные действия, совершаемые к тому же под окнами городской прокуратуры, здание которой находится в 20 метрах. А есть еще и платная автостоянка, самовольно организованная "Мортрансом".

Как отслеживаются все эти доходы, куда они идут, показываются ли в отчетах для городской администрации? Вопросы не праздные, если учесть, что ООО ежегодно получает значительные дополнительные средства из бюджета города в виде субсидий. Только на 2008 г. заложено более 80 млн руб. Их целевым использованием на днях заинтересовалась Контрольно-счетная палата Владивостока, которая проводит в настоящее время в ООО "Мортранс" соответствующую проверку.

Ну и, конечно, захотелось узнать, как решается вопрос с временным сооружением для пассажиров. Оказывается, уже готов проект. Новое здание планируется поставить недалеко от старого вокзала - возле причала №36 на Корабельной набережной.

Осуществить строительство павильона, причем за очень короткое время, намерены ОАО "ВМТП" и "ИП Корытко А.С.", подписавшие недавно соответствующее соглашение. Администрация города поддержала эту совместную инициативу. Как отмечается в официальном письме генеральному директору торгового порта, подписанном первым заместителем главы Владивостока Алексеем СУХОВЫМ, администрация города готова обеспечить ускоренную выдачу необходимых разрешительных документов для установки нового объекта.

Несмотря на то, что по своему статусу новое здание временное и в случае необходимости может быть демонтировано, оно спроектировано в металлических конструкциях с учетом всех норм и правил для капитальных сооружений, чтобы создать комфортные и безопасные условия для пассажиров и обслуживающего персонала. На первом этаже расположится кассовый зал. Предусмотрены малый зал для длительного ожидания и комната матери и ребенка. Сопутствующий сервис ожидающим пассажирам обеспечат торговые киоски. Для административных помещений отводится второй этаж.

Начать строительство намечается в ближайшее время. Продлится стройка не более трех месяцев. И только после ввода объекта в эксплуатацию начнутся работы на старом вокзале.

Сервис перевозок нужно улучшать

Остается только порадоваться тому, что в затянувшейся истории с вокзалом скоро будет поставлена точка. А вот состояние пассажирских перевозок по-прежнему оставляет желать лучшего.

- Нередко расписание срывается. Сегодня вторник, хотела в 14.00 отправиться на остров Попова. Но рейс отменили. Придется несколько часов ждать следующего. Если бы знала, то на среду поездку перенесла,- посетовала Наталья ВИКУЛОВА - ветеран-строитель из Владивостока.

- Каждый из нас, жителей островных территорий, мечтает об увеличении количества рейсов из города на острова, но это невыгодно перевозчикам. Им хорошо, когда суда ходят под завязку. Но ведь надо хотя бы иногда и интересы пассажиров учитывать, - считает Виктор ГОЛОВКО, работающий водителем в крайцентре.

- Мне во времена СССР постоянно приходилось с острова Русский ездить в город. И скажу откровенно: сейчас на судах сервис не такой, как раньше, ненадлежащий, - поделилась Виктория КОСТЕНКО. - Более того, на днях, когда домой вечерним рейсом возвращалась, как мне показалось, капитан парома был навеселе. Так и до беды недалеко.

Невысокий уровень обслуживания пассажиров, нежелание открывать дополнительные рейсы в "Мортрансе" объясняют нехваткой средств, выделяемых из бюджета города на покрытие убытков. А может быть, причина в другом? Зачем стараться осуществлять бесперебойные перевозки пассажиров и багажа в соответствии с расписанием, если занимаешь доминирующее положение на рынке услуг морских прибрежных сообщений? Между тем есть и другие перевозчики, которые имеют и опыт обслуживания пассажиров, и соответствующие суда, и готовы покрыть некоторые направления. Если уйти от монополизма системы бюджетных перевозчиков, население от этого шага только выиграет.