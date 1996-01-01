Да простят меня Ивановы, Петровы и Сидоровы, но речь пойдет о Пушкарёвых. Просто потому, что в этой фамилии есть самая скандальная буква нашего русского алфавита. А именно буква ё. Мне даже сейчас сложно настукивать ее на клавиатуре. Вот печатать вслепую со скоростью миллиард знаков в минуту - это запросто, а букву ё всегда сначала ищу глазами, а уж потом аккуратно нажимаю на клавишу указательным пальцем. Поскольку непривычно.

Скандальность буквы заключается в том, что подавляющее большинство, по крайней мере, нашего взрослого населения эту букву при письме (как я сейчас, например) напрочь игнорирует, хотя в устной речи с удовольствием ею пользуются. Но буква ё не одинока в своей беде. У нее есть защитники, ей даже посвятили целый сайт в Интернете. Читаем там: "Данный проект посвящён седьмой букве русского алфавита... Букве, которую так часто обижают не используя, заменяя на Е. А она между тем является одной из ярчайших букв русского языка... Она помогает в чтении, буква Е сливает с остальными, взгляд за неё не цепляется. То ли дело Ё... милая, тёплая, детская...". С душой написано, чего уж там. Напомню, что появилась оная буква 29 ноября (18-го по старому стилю) 1783 г., где на заседании Академии словесности было принято изображать этот звук одной буквой, а не двумя "iо". Признаюсь, что я не Александр ДРУЗЬ и все это вычитал в Интернете же. Но, собственно, речь не об этом. Я о нашей действительности на грани бреда.

Итак, к несчастью наших чиновников, у меня недавно родился сын. Почему к несчастью, спросите? Да потому, что каждый новый человек - это лишняя работа и головная боль для слуг народа. В чем я в очередной раз убедился, когда пошел по инстанциям оформлять новорожденного россиянина. Практически везде меня встречали с таким выражением лица, которое вижу у своего сынишки, когда он, пардон, какает. Но вернемся к нашей букве.

Итак, в загсе выяснилась следующая картина. У мамы в паспорте в строке фамилия написано "Пушкарева", а у папы (то есть у меня) "Пушкарёв", хотя жена всегда в фамилии злополучную букву четко прописывает. Зато ее не прописывает паспортистка РОВД. Принципиальный загс встал в законодательную позу - меняйте паспорт матери и все тут. Я тоже в позу, поскольку видеть кормящую мать с ребенком в фашистских очередях даже в мыслях не хотелось. В итоге в метриках у малыша мама с папой оказались вписаны под разными фамилиями. "У вас могут быть проблемы при пересечении границы", - намекнула на прощание добрая тетя.

Идем дальше. Медицинский полис. Важный ныне документ. Прихожу в соответствующий кабинет. "Только не забудьте про букву ё, - говорю. "Какая такая буква, - отвечают мне. - Согласно нашим документам, букву ё КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Ну, нет так нет. Пусть будет ПушкарЕв. Лишь бы лечили хорошо и вовремя.

Следующая контора - пенсионный фонд. Здесь соответственно мы оформляли бумажки на получение материнского капитала, поскольку ребенок у нас второй. Сдаем нужные документы. Их достаточно много. Примерно в половине, включая свидетельство о браке, фамилия членов нашего семейства вписана с буквой е, в другой половине соответственно с ё. Ну, думаю, сейчас начнется филологическая битва. Ан, нет. Пронесло... Сказали, что им все равно, лишь бы документы были.

И так далее по списку. В общем, каша получается с буквой ё. Даже государственные конторы тут действуют каждая по своей инструкции. А люди потом реально страдают. И сотрудница загса не зря меня предупреждала. Не раз читал о том, как пограничники снимали с заграничных рейсов целые семьи только потому, что у них в фамилиях недоставало двух маленьких точек. И даже привлекали людей к ответственности в виде нехилых штрафов. А с банками тоже куча историй. Одному мужику так отказались перевод выдавать из-за героини нашего материала.

Вот и я опасаюсь. В квитках на оплату электричества у меня стабильно вписывают прежнего владельца жилья. И ничего, принимает монополист деньги. Или когда в армии на переподготовку призывали - даже в паспорт не посмотрели. Или налог какой плачу. Берет государство мои деньги, и ему не до буквы ё. А вот если что-то мне нужно от государства или конторы какой, то не вспомнят ли чиновники про злополучную букву? И скажут: не знаем мы такого! Как говорится: нет двух точек - нет человека.