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Вузы Хабаровска привлекут к решению проблем промышленников
Привлечение научно-технического потенциала высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Хабаровска к решению проблемных вопросов станет одним из основных направлений концепции промышленной политики города, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ставя во главу угла сохранение и развитие промышленного потенциала, городская власть держит на контроле и активно участвует в реструктуризации городских предприятий, вывода их из кризиса, содействуя созданию новых юридических лиц в процессе банкротства. Так, именно благодаря действиям администрации города удалось сохранить производственный комплекс Хабаровского завода металлических конструкций. В результате новый собственник предприятия не только обеспечил загрузку по основному производству, но в перспективе создаст мощности по глубокой переработке древесины.
Влияние мэрии на процедуру банкротства позволило сохранить такие предприятия, как "Авиаремонтный завод №24 ГА", завод художественной керамики. Как основной кредитор город помог остаться действующим и такому ведущему предприятию Хабаровска, как завод "Дальэнергомаш". Уже четыре года при поддержке мэрии руководство завода проводит грамотную и эффективную политику развития предприятия, что позволило заводу после десятилетнего перерыва произвести и отгрузить газовую турбину. Это говорит о том, что на одном из основных в России предприятий энергетического машиностроения возрождены конструкторские и технические службы, восстановлен кадровый ресурс.
За последние годы в техническое перевооружение предприятий города вложено более миллиарда рублей. Постоянно проводится конкурс на лучший проект технического перевооружения. По-настоящему значимым стало участие предприятий в выпуске продукции для нужд города."Дальэнергомаш", например, практически с нуля освоил производство декоративных опор для городских улиц.
Развернуто производство лифтового оборудования на "Хабаровсклифтмаше", уже произведено более 322 комплектов купе-кабин, около 3 тыс. этажных дверей. Дальневосточный завод металлоконструкций №1 изготовил более 150 комплектов детских игровых и спортивных площадок, причем каждый комплект рассчитан под конкретную площадь и дизайн двора.
Администрация Хабаровска и впредь намерена работать в тесном контакте с предприятиями города, содействовать им в поиске потенциальных инвесторов и партнеров по реализации проектов, - заявили порталу MoiGorod.Ru в пресс-службе города. В ближайших планах - содействие в организации производства новых видов продукции таким предприятиям, как ОАО "Домостроительный завод", где планируют выпуск конструкций для строительства 8-квартирного двухэтажного дома, завод "Дальэнергомаш", который намерен освоить производство центробежных газовых компрессоров мощностью 35 мегаватт, ОАО "Амурский кабельный завод", где готовятся к выпуску силовых кабелей на напряжение 10-35 киловатт. Предполагается разработать и реализовать инвестиционный проект по производству пассажирских и грузопассажирских лифтов, что позволит создать лифт в полном комплекте.
В планах городской администрации развитие межотраслевой и межзаводской кооперации предприятий, прежде всего, проектов, ориентированных на производство продукции для нужд города и привлечение новых технологий. Все эти планы были обсуждены на заседании городского совета директоров предприятий и организаций с вопросом "Основные пути и проблемы развития инновационной деятельности на территории Хабаровска".
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