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Жить в собственном доме мужчины мечтают чаще женщин
38% наших сограждан предпочли бы жить на 1-10 этаже, а 46% хотели бы поселиться в собственном доме. Эти результаты были получены в ходе опроса, проведённого Исследовательским центром портала SuperJob.ru. Отвечая на вопрос: "На каком этаже вы хотели бы жить?" - 46% респондентов признались, что их мечта - собственный дом. Наиболее привлекательна идея проживания в собственном доме для опрошенных 40-50 лет (57%). Мужчины выбирали этот вариант ответа чаще женщин - 50% против 42%. 2% респондентов признаётся, что им всё равно, на каком этаже жить. При этом для одних "главное, чтобы не на 1-м этаже", другие считают, что значение имеют скорее условия проживания, нежели этаж, а для третьих важно, чтобы "вид из окна не угнетал".
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