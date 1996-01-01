Довести его до белого каления

Даже если мужчина рядом с вами ничем не выдает своего раздражения, перечисленные ниже особенности женского поведения доводят его до белого каления.

Не одевайтесь вульгарно

Оказывается, не всем мужчинам нравится демонстративная сексуальность. Хотя мужчины обращают внимание на откровенно одетых женщин, свою подругу они предпочитают видеть неброско одетой. Глубокие декольте и короткие юбки оставьте для особых случаев. Сексуальная недосказанность и немного достоинства - гораздо более эффективное средство соблазнения, чем откровенная одежда и провоцирующее поведение.

Не учите их жить

Нередко женщины лучше мужчин разбираются в некоторых вещах. Как ни странно, мужчины об этом знают, но не хотят слышать наших советов. Чем объяснить такое поведение? Дело в том, что любой совет мужчины воспринимают как попытку манипулировать их волей. Никогда не читайте мужчинам нотаций и не вмешивайтесь в их дела. Если не можете воздержаться от комментария, выскажите свое мнение как бы между прочим, ни к кому не обращаясь. Его гордость и самолюбие не будут задеты.

Воздержитесь от глупых комментариев

Вы знаете, что любимый - фанат футбола, заядлый игрок в покер и любит машины. Прекрасно, если вы в самом деле разделяете эти увлечения! Если же это не так и вам плевать, как любит проводить свободное время ваша вторая половина, ничего страшного. Мужчины не ждут от женщин подобных жертв. К тому же для футбола, покера и обсуждения машин у них есть друзья, а женщины нужны им совершенно для другого. Оказывается, мужчины просто не выносят, когда мы начинаем рассуждать о неудачном футбольном матче или новой модели Ferrari, если ничего не смыслим в футболе и автомобилях.

Не рассказывайте историй, если не умеете

Да, подробности мы замечаем и описываем гораздо лучше мужчин, но все же некоторые детали лучше опустить, особенно если вы рассказываете интересную историю. Старайтесь свести ненужные описания к минимуму. Мужчины способны выдержать не более двух отклонений от темы, а потом теряют терпение. Помните, что если в вашем рассказе слишком много фраз типа "а потом", "ах, да" или "и еще одно", мужчины просто теряет к нему интерес.

Не проверяйте их

Да, мужчины не любят, когда им говорят, что делать, но еще больше они не любят, когда их проверяют. Как правило, мужчины не могут понять, что женщина устраивает им проверку, поэтому легко попадаются в расставленную ловушку, после чего отвратительно себя чувствуют и обвиняют во всем подругу. Чтобы избежать скандала, лучше сразу попросите любимого вымыть посуду, а не обижайтесь, когда он "забудет" вам это предложить.

Не заставляйте их ждать

Оказывается, мужчины действительно любят пунктуальность. Хотя они и понимают, что женщина опаздывает из-за того, что наводит красоту (чтобы любимый восхищался, а окружающие ему завидовали), и даже в какой-то мере чувствуют себя польщенными, но ждать не любят. Поэтому если хотите видеть любимого в хорошем настроении, не опаздывайте и не заставляйте его ждать!

Не злоупотребляйте косметикой

Если он уже выбрал вас, значит, для него не столько важно, как вы выглядите. Совершенно необязательно все время выглядеть идеально. Честно говоря, на многих мужчин макияж действует не возбуждающе, а совсем наоборот. Что мужчины подразумевают под словами "злоупотреблять косметикой"? Если снятие макияжа в конце дня отнимает у вас более минуты, значит вы "злоупотребляете косметикой"!

Не драматизируйте ситуацию

Мужчинам на нас не плевать, даже если их отношение иногда говорит об обратном. Пожалуйста, помните об этом, когда рассказываете любимому о тяжелом рабочем дне. Если босс выругал вас или наградил не самыми приятными эпитетами, если коллеги не ценят ваших заслуг, у мужчины всегда найдется для вас пара ласковых слов, нежный поцелуй и объятие.

Не устраивайте истерик и не хнычьте

Мы уже вышли из детского возраста, поэтому закатывать истерику перед мужчиной бесполезно. Если вы не можете без этого обойтись, приготовьтесь к самым печальным последствиям.

Научитесь молчать

Способность женщин лучше вербализировать свои мысли еще не означает, что вы должны это делать все время. Поверьте, мужчине не безразлично ваше мнение, но всему есть свое время и место. Во время футбольного матча лучше воздержаться от комментариев. Да, и не спешите ошарашивать любимого новостями прямо с порога - дайте ему прийти в себя после рабочего дня.