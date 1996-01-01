Доказано: брак вредит здоровью

Американские исследователи выяснили, что у людей, никогда не состоявших в браке, здоровье гораздо лучше, чем у женатых людей.

Оказалось, что люди, состоящие в браке, оценивают свое здоровье лучше, чем холостые и незамужние. Однако с каждым годом этот разрыв сокращается, и особенно эта тенденция заметна у мужчин. Специалисты объясняют это тем, что свободные представители сильного пола имеют более обширный доступ к социальным ресурсам.

Состояние здоровья у тех, кто никогда не вступал в брак, улучшилось во всех изученых расовых и возрастных группах: у мужчин, у женщин, у афроамериканцев и у белых. А вот здоровье овдовевших и разведенных американцев, а также мужей и жен, живущих отдельно друг от друга, в период с 1972 по 2003 год заметно ухудшилось в сравнении с парами, чья семейная жизнь безоблачна.