Я б в заочники пошел...

Что я и сделала в свое время. Но у желающих получить высшее специальное образование заочно всегда разная мотивация.

У меня она была проста, как три рубля: стремление к реваншу. Поясняю, один мой близкий родственник уже в 24 года защитил кандидатскую диссертацию. Я в это время сидела дома с дипломом о высшем образовании и грудным сыном. Считала себя выброшенной из жизни. Решила получить "второе высшее". Приняли сразу на третий курс…

Об остальном - позже.

Мотивация

У значительной части абитуриентов заочных факультетов повод идти в вуз - профессионально необходимый. Так считает декан факультета заочного обучения и повышения квалификации Юридического института Дальневосточного государственного университета, доктор юридических наук, профессор Лариса РОМАНОВА.

- Мотивация у всех наших студентов-заочников разная. Но столь экзотическая, как у тебя, - редкость. Времена другие. Люди научились ценить время, деньги и просчитывать перспективу.

Достаточно сказать, что среди наших студентов - почти четверть тех, кто получает именно второе высшее образование. Сегодня знание законов необходимо и экономистам, и политикам, и бизнесменам, и даже журналистам.

К примеру, журналист специализируется на правовой теме... Одной информации мало: что, где, когда. Необходим анализ, способность к прогнозированию. И человек идет в наш институт для получения не только диплома, а именно образования. А диплом становится тому подтверждением. И работа этого журналиста становится более профессиональной. Точно так же с людьми бизнеса: если они знают законы, их уже не проведешь.

Или те же медики. Они ведь тоже идут сейчас к нам. Общество становится совершенным, и теперь спрос не только с тех, кто лечит, но и с тех, кто калечит. Люди учат законы и учатся ответственности.

Далее. Я знаю сколько угодно примеров, когда в наш институт идут люди, уже имеющие определенную практику работы в правоохранительных органах. Имея практический опыт, они "добирают" знания на заочном факультете. В то время, когда студенты стационарного обучения сначала изучают теорию, а потом…

- Конечно, дневное обучение - это благо. Кто ж возражает. Но сегодня есть тысячи людей, кому оно не по силам, не по карману. Однако и государство стало по-другому относиться к своим будущим кадрам. К примеру, на нашем факультете - заметьте, заочном! - предусмотрено 50 бюджетных мест для сотрудников правоохранительных органов, т.е. для тех людей, кто уже работают по профильной специальности. А что касается качества образования - преподаватели в институте одни и те же. Консультации для студентов всех форм обучения - доступны. Учись, если есть желание.

Цель

Учиться на заочном отделении однозначно нужно для чего-либо, а не интереса одного для. Хотя один из руководителей вузов края поведал нам, что ныне быть образованным стало не только необходимо, но и модно, престижно. После любого курса любого вуза не будешь произносить "ЛОЖИТЬ" вместо "КЛАСТЬ", научишься выбирать газеты и журналы, кроме тех, что лежат в парикмахерской. Начнешь в эфире радио прислушиваться к политикам. Искать в Интернете профессиональную информацию, зная, где это нужно делать.

Цель заочного обучения, получается, не только в получении необходимой суммы теоретических знаний, но и в получении более высокой квалификации и приличного заработка. Поскольку еще никто не видел в России, скажем, капитана морского судна дальнего плавания без специального морского - судоводительского - образования.

В Морском государственном университете, к примеру, на заочной форме обучении только сегодня находятся более полутора тысяч человек Заметим, что почти половина заочников пришла в этот вуз за вторым дипломом.

А нынешней весной диплом о высшем образовании получили 200 человек - люди почти тридцати специальностей.

Начальник маркетингового центра Открытого института МГУ имени Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО Любовь ОМЕЛЬЧЕНКО рассказывает, что заочная форма обучения в вузе дает возможность не только учиться без отрыва от производства, но и иметь индивидуальный график. В вузе нет ограничений по возрасту: здесь учатся и восемнадцатилетние, и те, кому за пятьдесят. Есть даже старше.

Итоги

В разных вузах итог заочного образования, в принципе, один: получение диплома, более высокой квалификации, новой должности, приличного заработка, общественного признания.

Люди с умом, даже находясь в тяжелых жизненных ситуациях, продолжают учиться. Как-то мне довелось слышать, что во ВГУЭС заочно обучаются что-то около 15 человек, находящихся в местах лишения свободы. Получают высшее образование. Думают о завтрашнем дне, а не только о пайке и баланде.

Было время, пошла я за вторым дипломом. Для реванша. Конечно, ничто не зря. Многое в памяти сохранилось от того заочного обучения. Но цели не было. В результате сломалась на последнем перед дипломом экзамене. И ушла с факультета. Но социализм закончился, и с ним - мечты о втором дипломе.

Сейчас пошла бы, доучилась... Или рискнуть?