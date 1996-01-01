Туристы засоряют острова, власти расписываются в бессилии

После летнего сезона живописные острова близ Владивостока - Русский, Попова, Рейнеке - представляют собой печальное зрелище. Огромные свалки мусора, оставленные туристами на побережье, никем не убираются, а лишь умножаются толпами отдыхающих, торопящимися урвать напоследок бабьего лета. Чем-то это уже напоминает горностаевскую свалку в миниатюре.

У городских властей (а именно под их юрисдикцией находятся острова Попова и Рейнеке, Русский пока еще не выведен из-под федерального подчинения), похоже, нет ответа, как противодействовать экологическому бедствию. Начальник отдела благоустройства мэрии Владивостока вежливо отмалчивался. Впрочем, мы уже слышали не раз: земля на островах, как и пляжи в городе, - в ведении края.

А председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Вадим ГЛАЗУНОВ честно ответил: на уборку островов городского бюджета не хватает. Более того, город лишился и официальных полномочий обеспечивать экологический контроль над муниципальной территорией: с 9 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон "Об охране окружающей среды". В соответствии с ними охрана экологической среды на муниципальном уровне осуществляться не может, только на уровне субъекта РФ (в нашем случае - Приморского края) или федеральном.

Еще в прошлом году чистоту на главном пляже острова Попова обеспечивала туристическая база - коммерческая компания, арендовавшая участок земли неподалеку от прибрежной полосы. Арендаторы брали плату за размещение палаток на "своей" территории, за въезд авто. Часть вырученных средств шла на уборку прилегающих к морю территорий. Но прокуратура подобную практику запретила, как идущую вразрез с положениями Водного кодекса РФ и других федеральных законов. Коммерсанты подчинились и мусор после туристов убирать перестали.

Штрафовать туристов, загрязняющих острова, сегодня теоретически можно в соответствии и с федеральным, и краевым административным законодательством. Но для этого на островах необходимо держать целые отряды милиции (сейчас на о.Попова находятся всего два милиционера, на Рейнеке - ни одного). К тому же для оформления процедуры штрафа необходимо, чтобы у нарушителей были при себе документы, удостоверяющие личность (а многие ли из нас имеют привычку брать с собой на пляж паспорт?) Иначе, придется оформлять задержание, за казенный счет везти нарушителя на материк и т.д., а все это требует средств из городского бюджета, которых попросту нет в настоящем и которые якобы нереально предусмотреть в будущем.

Один из способов решения ситуации, по мнению депутата Вадима Глазунова, в том, чтобы выигрывать гранты международных экологических организаций и эти средства использовать для очистки от мусора наших островов.

Другой - усилиями городской думы и мэрии установить на островах, в излюбленных местах отдыха туристов, гряды мусорных контейнеров. Не факт, что это избавит многих туристов от пагубной привычки мусорить там, где загорают. Но все же есть шанс, что кто-то из отдыхающих будет ими пользоваться. Правда, такой вариант не решит проблемы вывоза мусора с островов и испортит окружающий пейзаж - железные коробки, знаете ли, на фоне моря. Хотя… пейзаж и так уже подпорчен.

Впрочем, есть еще один способ - городу необходимо выйти с законодательной инициативой в Законодательное собрание Приморского края (ведь на региональном уровне обеспечение экоконтроля законно) и уже за счет краевого бюджета решить мусорную проблему жемчужин залива Петра Великого. А почему бы и на федеральный уровень не выйти? Cаммит АТЭС, понимаешь, обязывает!