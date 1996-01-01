Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристы засоряют острова, власти расписываются в бессилии
После летнего сезона живописные острова близ Владивостока - Русский, Попова, Рейнеке - представляют собой печальное зрелище. Огромные свалки мусора, оставленные туристами на побережье, никем не убираются, а лишь умножаются толпами отдыхающих, торопящимися урвать напоследок бабьего лета. Чем-то это уже напоминает горностаевскую свалку в миниатюре.
У городских властей (а именно под их юрисдикцией находятся острова Попова и Рейнеке, Русский пока еще не выведен из-под федерального подчинения), похоже, нет ответа, как противодействовать экологическому бедствию. Начальник отдела благоустройства мэрии Владивостока вежливо отмалчивался. Впрочем, мы уже слышали не раз: земля на островах, как и пляжи в городе, - в ведении края.
А председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Вадим ГЛАЗУНОВ честно ответил: на уборку островов городского бюджета не хватает. Более того, город лишился и официальных полномочий обеспечивать экологический контроль над муниципальной территорией: с 9 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон "Об охране окружающей среды". В соответствии с ними охрана экологической среды на муниципальном уровне осуществляться не может, только на уровне субъекта РФ (в нашем случае - Приморского края) или федеральном.
Еще в прошлом году чистоту на главном пляже острова Попова обеспечивала туристическая база - коммерческая компания, арендовавшая участок земли неподалеку от прибрежной полосы. Арендаторы брали плату за размещение палаток на "своей" территории, за въезд авто. Часть вырученных средств шла на уборку прилегающих к морю территорий. Но прокуратура подобную практику запретила, как идущую вразрез с положениями Водного кодекса РФ и других федеральных законов. Коммерсанты подчинились и мусор после туристов убирать перестали.
Штрафовать туристов, загрязняющих острова, сегодня теоретически можно в соответствии и с федеральным, и краевым административным законодательством. Но для этого на островах необходимо держать целые отряды милиции (сейчас на о.Попова находятся всего два милиционера, на Рейнеке - ни одного). К тому же для оформления процедуры штрафа необходимо, чтобы у нарушителей были при себе документы, удостоверяющие личность (а многие ли из нас имеют привычку брать с собой на пляж паспорт?) Иначе, придется оформлять задержание, за казенный счет везти нарушителя на материк и т.д., а все это требует средств из городского бюджета, которых попросту нет в настоящем и которые якобы нереально предусмотреть в будущем.
Один из способов решения ситуации, по мнению депутата Вадима Глазунова, в том, чтобы выигрывать гранты международных экологических организаций и эти средства использовать для очистки от мусора наших островов.
Другой - усилиями городской думы и мэрии установить на островах, в излюбленных местах отдыха туристов, гряды мусорных контейнеров. Не факт, что это избавит многих туристов от пагубной привычки мусорить там, где загорают. Но все же есть шанс, что кто-то из отдыхающих будет ими пользоваться. Правда, такой вариант не решит проблемы вывоза мусора с островов и испортит окружающий пейзаж - железные коробки, знаете ли, на фоне моря. Хотя… пейзаж и так уже подпорчен.
Впрочем, есть еще один способ - городу необходимо выйти с законодательной инициативой в Законодательное собрание Приморского края (ведь на региональном уровне обеспечение экоконтроля законно) и уже за счет краевого бюджета решить мусорную проблему жемчужин залива Петра Великого. А почему бы и на федеральный уровень не выйти? Cаммит АТЭС, понимаешь, обязывает!
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо