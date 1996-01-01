В МГУ состоялась встреча однокурсников судомеханического факультета

Инициатором встречи "дедов" стал бывший курсант, а ныне декан факультета ВОРОБЬЕВ, к слову, однокурсник сегодняшнего ректора университета.

Задолго до начала торжества в здании родного вуза стали собираться седеющие мужчины, те, кто 25 лет назад получил в стенах училища диплом о получении одной из самых престижных в стране специальностей.

Ректор, в прошлом однокурсник гостей, рассказал о преобразованиях, происшедших в их родном вузе за последнее время. Главное изменение - статус вуза - он стал университетом. Открыты новые институты, например такие, как институт защиты моря. Появились новые кафедры, что позволило расширить перечень специальностей, по которым идёт подготовка в университете. Выстроены новые корпуса - научный и гуманитарный. Открыты филиалы в Находке, Благовещенске и на Сахалине. Все это стало возможным благодаря значительным финансовым поступлениям из государственного бюджета на развитие морского образования.

С приветственным словом к выпускникам 1983 года обратились их преподаватели, которые сейчас уже обучают другое поколение бывших воспитанников.