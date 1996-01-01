Приморское радио никуда не исчезало

Никаких перерывов в проводной сети радиовещания Приморского радио и на передатчиках УКВ-ЧМ не было, но на частоте средних радиоволн 810 кГц действительно в первую неделю сентября велось только московское вещание.

Комментарий директора филиала ВГТРК/ГТРК "Владивосток" Валерия БАКШИНА: "С 1 сентября во всех субъектах РФ по решению руководства Всероссийской государственной телерадиокомпании на канале "Радио России" транслируются программы радио "Вести-ФМ". К сожалению, на минувшей неделе по техническим причинам мы не смогли обеспечить включение традиционных вставок "Приморского радио", которые выходили на "Радио России". Могу сообщить, что совместно с Приморским краевым телерадиопередающим центром технические и организационные вопросы решены, и с 8 сентября вместе с программой "Вести-ФМ" и на проводном радио, и на средних волнах на частоте 810 кГц будут передаваться привычные отрезки "Приморского радио". "Радио России" также остается в эфире края, его трансляции осуществляются шестью передатчиками в диапазоне УКВ-ЧМ".