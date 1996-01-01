Будучи по природе человеком, в общем-то, обидчивым (уж, извините), поймал себя на мысли, что в последнее время все реже приходится обижаться на превратности судьбы, на людей, на себя...

Если бы 10 лет назад мажоры гоняли под моими окнами день и ночь напролет, то кто-нибудь из них получил бы в лобовое стекло яйцо. Обидно, знаете ли, когда в два ночи рев 300-сильных "бэх" и GTR-ов прогибает стекла, мешая спать мне и моим детям.

Сегодня я к этому отношусь спокойно. Но не от привычки по этим ночным "праздникам скорости" отдельно взятых имбицилов нашего общества, кроме себя, любимых, и своих тачек, не замечающих ничего и никого вокруг. Скорее, прожив 10 лет в этом доме, я подошел к ПОНИМАНИЮ: 1) яйцом мажора не испортишь; 2) пройдет немного времени, и они поубивают себя сами; 3) в будущем в моем доме должен поселиться человек на 10 лет меня моложе. С большим холодильником, набитым яйцами, а еще лучше - дробовиком!

И жил бы я со "своим" пониманием, этакий шукшинский "непротивленец", не тужил, ждал бы "соседа" или еще какой-нибудь мессии, мало ли у нас конфликтных вопросов решается в одностороннем порядке, как меня обидела ГАИ.

Суть дела. Две студентки журфака ДВГУ, будучи у нас на практике, готовили материал по детскому дорожно-транспортному травматизму. Полные юношеского задора, они пришли в полк ДПС ГИБДД Владивостока, и ни куда-нибудь, а в группу пропаганды, для которой проблема детского дорожного травматизма - "соль земли" - краеугольный камень всей ее работы! И какого было их удивление и разочарование, когда девица в погонах старшего лейтенанта отказала в аудиенции, сославшись на: 1) близость обеда; 2) присутствие человека из народного образования; 3) общую нехватку времени.

Можно сказать, рядовой случай в работе журналиста. Нас посылают, когда и куда угодно. Хорошо, денег за вход не берут, а так испробовали все средства, чтобы пресса "не мешала им работать"!

У "гаишницы" не хватило знаний и опыта отфутболить студенток "красиво", как нас "посылают" в статских госучреждениях, работающих только через "запрос". Коллеги меня поддержат, что "запрос" - это чиновничий эквивалент "пошел-ка ты...".

Журналистика, надо признать, такое же ремесло, как выпечка хлеба: мука и соль для завтрашнего батона нужны сейчас и сегодня, а не через неделю, дающую право этот самый запрос рассматривать.

Тем более что тема, дело было накануне нового учебного года, актуальнейшая, и ради этого сотрудница ГАИ должна была расшибить в лепешку свой обед и выставить народное образование вон. Я уже не делаю акцент на том, что учатся наши практикантки на отделении, именуемом "Связи с общественностью". "Прекрасный" опыт общения со старшими товарищами они получили, надо сказать. Не уделив внимания и проигнорировав студенток, сотрудница милиции дала понять, что не уважает ни их, ни меня, ни издание, которое они представляли, и не уважает... себя, прежде всего.

Отказав в информации, сотрудник, стоящий на страже законности, сам нарушил закон. В частности, Федеральный закон "О средствах массовой информации", где в п. 1 ст. 47 сказано, что "... журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию".

Кроме того, согласно ст. 40 вышеназванного закона, отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. К этому можно добавить, что отсутствие аккредитации журналиста как основание к отказу законом не предусмотрено.

Если бы сотрудница ГАИ отказала в доступе информации по какому-нибудь проворовавшемуся их сотруднику, можно было понять ее позицию. Но ведь речь шла о детях! Об их безопасности, о позиции ГАИ в борьбе за жизни и здоровье маленьких участников движения! Ничего не скажешь, "прекрасное" взаимодействие со СМИ, когда с начала года погибли 11 детей, почти три сотни раненных и их продолжают уже в новом школьном году давить как, извините, котят! И об этом надо не писать, а трубить на весь мир!

...Придя в редакцию, девчонки были растеряны. По сути, первый опыт работы с "государевым" человеком, олицетворяющим связи с общественностью, вышел неудачным. А у меня появилась обида, что в минусе оказались не только "связи с общественностью". Обидно оттого, что, не дай Бог, через три года эти девочки придут на место этого сотрудника и вспомнят, как можно работать, ничего не делая.