Счетчики устарели

С 1 сентября около 3000 абонентов Переяславского отделения "Хабаровскэнергосбыта" были переведены на расчет потребленной электроэнергии по нормативу, независимо от потребленной энергии. С октября на норматив будут переведены еще 4000 семей в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе "Хабаровскэнергосбыта", причиной перевода потребителей электроэнергии, проживающих в районе им. Лазо, стали устаревшие электросчетчики. Почти все приборы учета в районе служат абонентам более 32 лет и уже исключены из Госреестра. С начала текущего года более 10 тыс. абонентов использовали устаревшие счетчики. Сегодня приборы заменили почти 2,5 тысячи абонентов, а 1,2 тыс. малообеспеченным жителям это сделал "Хабаровскэнергосбыт" за свой счет. Остальные, если не заменят счетчики, с октября будут переведены на норматив. Между тем с января 2009 г. Правительство Хабаровского края планирует пересмотреть нормативы в сторону увеличения не менее чем в 2 раза.