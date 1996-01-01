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Выпускники получат право быть зачисленными в учебное заведение без экзаменов
1 сентября вступает в силу приказ Минобрнауки, регламентирующий проведение олимпиад. Новое ведомственное положение обеспечит выпускникам льготы при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального образования и при поступлении в вузы.
Льготы, полученные благодаря олимпиадам трех оговоренных уровней, будут действовать в течение года. Они позволят победителям быть приравненными к выпускникам, набравшим максимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Кроме того, победа на олимпиаде может засчитываться вместо "дополнительного вступительного испытания профильной, творческой или профессиональной направленности". Школьники, одержавшие победу, получат право и на то, чтобы быть зачисленными в учебное заведение без экзаменов.
Положение было подготовлено Российским советом олимпиад школьников, председателем которого является ректор МГУ Виктор САДОВНИЧИЙ. Совет работает с октября 2007 года и за это время успел рассмотреть огромное количество предложений из разных регионов, касающихся порядка проведения олимпиад. Члены совета провели экспертизу всей предложенной информации и провели разбивку олимпиад по уровням.
Всего в перечне 106 олимпиад. Первый уровень предполагает участие в состязаниях не менее 3 тысяч учащихся из 30 субъектов РФ - это 27 олимпиад. Ко второму уровню (1,5 тыс. учащихся из 15 субъектов РФ) относится 8 олимпиад, а к третьему (300 участников из 3 субъектов РФ) - 80 олимпиад.
Правда, эти критерии еще дорабатываются. Министр образования Андрей ФУРСЕНКО на заседании Российского совета олимпиад предложил сократить количество субъектов федерации для участия в олимпиаде первого уровня. "Трудно назвать 30 регионов, в которых на достаточно высоком уровне занимаются наукой. Столько мы не наберем", - пояснил он.
Также не до конца утвержден и список предметов, по которым будут проводиться состязания. Например, Анатолий ТОРКУНОВ, ректор МГИМО, предложил уменьшить количество олимпиад по обществознанию. "Их проводится слишком много, так что их победители потом занимают все бюджетные места вузов, а простым абитуриентам, подавшим документы, уже не на что надеяться", - считает ректор.
Но несмотря на все имеющиеся недоработки, Фурсенко предложил прежде всего проверить действие олимпиад как средства выявления талантливых учащихся на практике. "Это революционный шаг. Вероятно, потом нужно будет что-то менять, переделывать документы. Но сначала необходимо попробовать", - сказал министр.
По мнению Фурсенко, олимпиады, в отличие от ЕГЭ, будут более тонким инструментом для того, чтобы проводить отбор среди талантливых школьников. Если ЕГЭ точно позволяет понять, кому следует заниматься наукой, а кому нет, то олимпиады должны показать, кто из способных учащихся может это делать лучше.
И все же главный аргумент для поощрения олимпиадного движения в стране заключается не только в том, чтобы школьники получили льготы при поступлении, а в том, чтобы "не потерять таланты". В этом с Фурсенко согласились все участники совета. "Олимпиады - это источник возрождения интеллигенции в России", - сказал почетный гражданин Москвы Леонид МИЛЬГРАМ. "Мы должны не только помочь ребятам при поступлении, но и дать толчок науке", - заявил Садовничий.
Одновременно ректор МГУ отметил, что создание нового списка олимпиад никак не повлияет на те олимпиады, которые были до этого. "Все олимпиады, которые раньше проводились, будут проводиться. Мы здесь говорим лишь о тех соревнованиях школьников, которые дают льготы при поступлении в вуз", - пояснил Садовничий. Первые туры олимпиад нового образца пройдут уже в октябре.
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