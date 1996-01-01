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Мобильные телефоны могут сделать из ребенка инвалида

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и правам человека (Роспотребнадзор) предостерегает родителей от покупки сотовых телефонов своему ребенку. Специалисты отмечают, что детский организм обладает повышенной чувствительностью к электромагнитному полю и имеет склонность к накоплению неблагоприятных реакций в условиях повторных облучений.

Электромагнитное поле оказывает непосредственное влияние на формирование процессов высшей нервной деятельности. Таким образом, постоянное излучение, идущее от мобильных телефонов, может нанести вред иммунной системе ребенка, находящейся лишь в процессе развития.

Эффект электромагнитного излучения часто сравнивают с помехами на радио. Среди основных его последствий выделяют нарушение стабильности клеток организма и работы нервной системы.

Члены Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений подчеркивают, что пользование мобильными телефонами может привести к таким серьезным заболеваниям, как болезнь Альцгеймера, опухоль мозга, депрессивный синдром и многое другое.

Профессор Калифорнийского университета Лики Хейфетс вместе с группой ученых проводила наблюдение за 13159 детьми, чьи матери согласились принять участие в обследовании еще до их рождения. По достижении семилетнего возраста им предложили ответить на ряд вопросов, касающихся использования мобильных телефонов. Выяснилось, что те дети, в анкетах которых было заявлено о чрезмерном использовании сотовой связи, на 80% более предрасположены к поведенческим и эмоциональным отклонениям, чем те из них, кто пользуется мобильным лишь при необходимости.

Изучение вреда сотовых телефонов на здоровье человека ведется на протяжении многих лет. В 1990-х гг. в Америке получил огласку весьма интересный судебный процесс. Адвокатам удалось доказать, что причиной смерти женщины, страдавшей от опухоли головного мозга, послужило именно использование мобильного телефона.

Ирландские медики заявляют, что по результатам проведенного исследования каждый двадцатый житель Ирландии стал жертвой излучения сотовых телефонов. Среди симптомов, выявленных специалистами, отмечают нарушение сна, тошноту, усталость, раздражение кожи и спутанность сознания. Медики подчеркивают, что подобные симптомы зарегистрированы в большинстве развитых стран.

Для предотвращения подобного исхода специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от использования сотовых телефонов детям и беременным женщинам.

Подобные рекомендации весьма сложно соблюдать в настоящее время, когда подростки стали целевой маркетинговой аудиторией на рынке мобильной связи. Однако ряд стран уже начинает предпринимать меры по защите здоровья юных граждан. Так, в Великобритании была запрещена продажа сотовых телефонов, спроектированных специально для детей. А одна школа на северо-западе страны даже начала использовать сканеры, определяющие наличие телефонов у учеников. Таким образом, пользование мобильными в стенах учебного заведения было полностью прекращено.

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