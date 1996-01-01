Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Противостояние между ООО "Приморское объединение автовокзалов и автостанций" и двумя автомобильными компаниями достигло своего апогея
Неделю назад мы уже рассказывали о сути противостояния. Как было обещано "Приморским объединением", с 1 сентября автовокзалы и автостанции стали отказывать этим компаниям в приеме, обслуживании и отправлении их автобусов и пассажиров.
Напомним, что конфликт возник из-за того, что две вышеназванные компании отказались подписывать договор с новым арендатором вокзалов и автостанций. Причины компании-перевозчики озвучивать не спешили, а их оппоненты из ООО "Приморское объединение автовокзалов и автостанций" за них говорить не могли.
Как признался в разговоре с корр. "ЗР" директор "Приморского объединения" Николай КОЗЛОВИЧ, ему самому отказ ни "Ространс", ни "Находкинский автомобильный альянс" никак не мотивировали. В то же время 48 перевозчиков это сделали. Где-то со скрипом, через протокол о разногласиях, где-то по-доброму, согласившись с условиями будущей работы.
Признаемся честно, в душе мы надеялись, что за неделю ситуация разрешится к всеобщему удовлетворению, а на вокзалах и станциях воцарятся мир и рабочая атмосфера.
Тем более, что на кону не только прибыль и бизнес спорщиков, но и свободное перемещение тысяч жителей Приморья и гостей нашего края в наступившем и так любимом не только приморцами, но и многими дальневосточниками бархатном сезоне.
Однако конфликт зашел очень далеко, а во вторник раздались выстрелы. Тем самым противостояние хозяйствующих субъектов перешагнуло "точку невозврата".
Удивительно, но в понедельник утром, когда вступило в силу распоряжение директора ООО "Приморское объединение автовокзалов и автостанций" Николая Козловича, запретившее автобусам "Ространса" и "Находкинского альянса" пересекать границы автовокзалов "Объединения", ни провокаций, ни попыток преодолеть оградительный заслон предпринято не было. Что не могло не вселять надежду: 1) поиск компромисса продолжается; 2) компромисс найден и подписание договора - дело времени; 3) "Ространс" и "Находкинский альянс" нашли свой путь решения проблемы, минуя автовокзалы и станции "Приморского объединения".
На поверку все оказалось не столь благостно. Создавалось впечатление, что противоборствующие силы заняли выжидательную позицию, как бы проверяя серьезность намерений по дальнейшей эскалации конфликта. И если в понедельник, в день официального запрета на обслуживание автобусов этих компаний, никаких эксцессов не произошло, то во вторник с самого утра начались провокации. Иное определение для последовавших событий подобрать трудно.
Мы не собираемся огульно никого обвинять, но вдруг внезапно у въезда на автовокзал встал как вкопанный автобус без знаков принадлежности к какой-нибудь компании, а водитель подозрительным образом исчез. Охране и сотрудникам Владивостокского автовокзала не составило труда "пробить" принадлежность машины по номерам. Выяснилось, что этот автобус принадлежит… "Ространсу". Интересна была логика руководителя компании (не будем называть имени), также имеющей отношение к конфликту. По словам уважаемого человека, это правильное решение в условиях запрета въезда на территорию и работы автобусов этих двух компаний. Убийственная логика, которая хоронит все надежды на скорое разрешение конфликта, в который раз оставляя крайними пользователей междугородных маршрутов.
Тут еще группа "непонятных людей", среди которых был замечен зам. директора "Ространса", кстати, сын одного высокопоставленного чиновника краевой администрации, по случайному совпадению из транспортной сферы, заходил в автобусы с требованием к пассажирам сдать билеты. Причем делалось это в автобусах компаний, не втянутых в конфликт и убывающих по маршрутам, весьма далеким от тех, что обслуживают эти две несогласные компании. Нервозности, говорят очевидцы, хватало.
И совсем уж вопиющий случай произошел во вторник, когда на участке трассы Михайловка - Ярославка по автобусу компании "Владивосток-Автотранс", не имеющей отношение к конфликту, но дополнительным рейсом работавшей на маршруте, обслуживаемом "Ространсом", был открыт огонь из огнестрельного оружия. Правда, подтверждать это или опровергнуть пальбу по автобусу сегодня никто не берется, но факт разбитого стекла, имеет место. Произошло это, кстати, в тот момент, когда конфликтующие стороны пытались найти консенсус в департаменте промышленности и транспорта краевой администрации.
Как уже было сказано, за день до описываемых событий со стрельбой и сыном чиновника, журналист "ЗР" побывал в новом очаге напряженности на карте города - Владивостокском автовокзале. Если не считать автобусов "Находкинского автомобильного альянса", осуществлявших посадку не на автовокзале, а на ул. Русской, напротив магазина "В-Лазер", то о конфликте ничто не напоминало. Автобусы подходили, пассажиры занимали свои места, в том числе и в убывающих по "спорным" маршрутам, по команде отправлялись. Все, как всегда: тот же стальной голос информатора, очереди в кассы, характерные для этого времени года, да судебный пристав с папкой-файлом и ручкой на изготовку.
...На момент подготовки материала итоги совещания в администрации края озвучены еще не были, но, как нам стало известно из осведомленных источников, оно закончилось ничем. Более того, на ООО "Приморское объединение" было оказано административное давление с требованием допустить автобусы компаний-отказников на вокзалы и станции. В противном случае зам. директора департамента транспорта Евгений ПАВЛЮК, проводивший совещание, пригрозил найти управу на "Приморское объединение"... В ситуации, когда администрация должна выступить арбитром в сложившейся ситуации, она заняла позицию одной из сторон, от уговоров перейдя к угрозам.
Вопрос, насколько это было сделано бескорыстно, явно стучится в двери прокуратуры…
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край