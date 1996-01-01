Противостояние между ООО "Приморское объединение автовокзалов и автостанций" и двумя автомобильными компаниями достигло своего апогея

Неделю назад мы уже рассказывали о сути противостояния. Как было обещано "Приморским объединением", с 1 сентября автовокзалы и автостанции стали отказывать этим компаниям в приеме, обслуживании и отправлении их автобусов и пассажиров.

Напомним, что конфликт возник из-за того, что две вышеназванные компании отказались подписывать договор с новым арендатором вокзалов и автостанций. Причины компании-перевозчики озвучивать не спешили, а их оппоненты из ООО "Приморское объединение автовокзалов и автостанций" за них говорить не могли.

Как признался в разговоре с корр. "ЗР" директор "Приморского объединения" Николай КОЗЛОВИЧ, ему самому отказ ни "Ространс", ни "Находкинский автомобильный альянс" никак не мотивировали. В то же время 48 перевозчиков это сделали. Где-то со скрипом, через протокол о разногласиях, где-то по-доброму, согласившись с условиями будущей работы.

Признаемся честно, в душе мы надеялись, что за неделю ситуация разрешится к всеобщему удовлетворению, а на вокзалах и станциях воцарятся мир и рабочая атмосфера.

Тем более, что на кону не только прибыль и бизнес спорщиков, но и свободное перемещение тысяч жителей Приморья и гостей нашего края в наступившем и так любимом не только приморцами, но и многими дальневосточниками бархатном сезоне.

Однако конфликт зашел очень далеко, а во вторник раздались выстрелы. Тем самым противостояние хозяйствующих субъектов перешагнуло "точку невозврата".

Удивительно, но в понедельник утром, когда вступило в силу распоряжение директора ООО "Приморское объединение автовокзалов и автостанций" Николая Козловича, запретившее автобусам "Ространса" и "Находкинского альянса" пересекать границы автовокзалов "Объединения", ни провокаций, ни попыток преодолеть оградительный заслон предпринято не было. Что не могло не вселять надежду: 1) поиск компромисса продолжается; 2) компромисс найден и подписание договора - дело времени; 3) "Ространс" и "Находкинский альянс" нашли свой путь решения проблемы, минуя автовокзалы и станции "Приморского объединения".

На поверку все оказалось не столь благостно. Создавалось впечатление, что противоборствующие силы заняли выжидательную позицию, как бы проверяя серьезность намерений по дальнейшей эскалации конфликта. И если в понедельник, в день официального запрета на обслуживание автобусов этих компаний, никаких эксцессов не произошло, то во вторник с самого утра начались провокации. Иное определение для последовавших событий подобрать трудно.

Мы не собираемся огульно никого обвинять, но вдруг внезапно у въезда на автовокзал встал как вкопанный автобус без знаков принадлежности к какой-нибудь компании, а водитель подозрительным образом исчез. Охране и сотрудникам Владивостокского автовокзала не составило труда "пробить" принадлежность машины по номерам. Выяснилось, что этот автобус принадлежит… "Ространсу". Интересна была логика руководителя компании (не будем называть имени), также имеющей отношение к конфликту. По словам уважаемого человека, это правильное решение в условиях запрета въезда на территорию и работы автобусов этих двух компаний. Убийственная логика, которая хоронит все надежды на скорое разрешение конфликта, в который раз оставляя крайними пользователей междугородных маршрутов.

Тут еще группа "непонятных людей", среди которых был замечен зам. директора "Ространса", кстати, сын одного высокопоставленного чиновника краевой администрации, по случайному совпадению из транспортной сферы, заходил в автобусы с требованием к пассажирам сдать билеты. Причем делалось это в автобусах компаний, не втянутых в конфликт и убывающих по маршрутам, весьма далеким от тех, что обслуживают эти две несогласные компании. Нервозности, говорят очевидцы, хватало.

И совсем уж вопиющий случай произошел во вторник, когда на участке трассы Михайловка - Ярославка по автобусу компании "Владивосток-Автотранс", не имеющей отношение к конфликту, но дополнительным рейсом работавшей на маршруте, обслуживаемом "Ространсом", был открыт огонь из огнестрельного оружия. Правда, подтверждать это или опровергнуть пальбу по автобусу сегодня никто не берется, но факт разбитого стекла, имеет место. Произошло это, кстати, в тот момент, когда конфликтующие стороны пытались найти консенсус в департаменте промышленности и транспорта краевой администрации.

Как уже было сказано, за день до описываемых событий со стрельбой и сыном чиновника, журналист "ЗР" побывал в новом очаге напряженности на карте города - Владивостокском автовокзале. Если не считать автобусов "Находкинского автомобильного альянса", осуществлявших посадку не на автовокзале, а на ул. Русской, напротив магазина "В-Лазер", то о конфликте ничто не напоминало. Автобусы подходили, пассажиры занимали свои места, в том числе и в убывающих по "спорным" маршрутам, по команде отправлялись. Все, как всегда: тот же стальной голос информатора, очереди в кассы, характерные для этого времени года, да судебный пристав с папкой-файлом и ручкой на изготовку.

...На момент подготовки материала итоги совещания в администрации края озвучены еще не были, но, как нам стало известно из осведомленных источников, оно закончилось ничем. Более того, на ООО "Приморское объединение" было оказано административное давление с требованием допустить автобусы компаний-отказников на вокзалы и станции. В противном случае зам. директора департамента транспорта Евгений ПАВЛЮК, проводивший совещание, пригрозил найти управу на "Приморское объединение"... В ситуации, когда администрация должна выступить арбитром в сложившейся ситуации, она заняла позицию одной из сторон, от уговоров перейдя к угрозам.

Вопрос, насколько это было сделано бескорыстно, явно стучится в двери прокуратуры…