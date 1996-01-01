Два кадета

Еще вчера многие из этих ребят, старательно выводящих Гимн России, отчаянно прогуливали уроки, чувствуя себя в своих школах изгоями, а сегодня уверенно, без страха быть осмеянными, садятся за школьные парты. И в этом безусловная заслуга воспитателей, психологов и преподавателей СРЦ "Маяк".

Поводов для торжественной линейки в этом владивостокском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних было несколько. Во-первых, начало нового учебного года. Во-вторых, торжественные проводы в школу восьмерых первоклашек - воспитанников "Маяка". И, наконец, чествование двух юных кадетов - Дениса ЛУЩЕКИ и Максима ПРИХОДЬКО, поступивших во Владивостокский кадетский корпус при Инженерно-экономическом Институте ДВГТУ.

"Большинство присутствующих здесь ребят - так называемые "дети, оказавшиеся в социально опасном положении", - могли сегодня вообще не пойти в школу, - говорит директор СРЦ "Маяк" Александр ВИТАЛЬЕВ. - Одни - потому что вечно "веселым" мамкам-папкам некогда вспомнить о такой "мелочи", как школа, другие - по причине отсутствия даже таких родителей и крыши над головой, а третьи просто устали от презрения и насмешек одноклассников и учителей. Мы же знакомим их с "другой" школой - уникальным реабилитационно-образовательным комплексом, где их стараются услышать, понять и избавить от страхов и комплексов. Младшие школьники занимаются в учебных классах "Маяка", старшеклассники - в вечерней школе №8, являющейся партнером центра".

Новоиспеченным первоклашкам этот день запомнится надолго. И хотя на первую школьную линейку их привели не мамы-папы-бабушки, как это обычно бывает, проводы все равно удались на славу. Под бурные детские аплодисменты и музыкальное сопровождение малыши совершили торжественный круг почета и получили в подарок укомплектованные школьными принадлежностями ранцы.

Не менее счастливыми выглядели и 14-летние Денис Лущека и Максим Приходько. Новенькая кадетская форма и бескозырки оказались им очень к лицу. А исполнить давнюю мечту мальчишкам помогли неравнодушные к их судьбам офицеры Владивостокского Морского собрания, в частности председатель этой организации, вице-адмирал запаса Борис ПРИХОДЬКО и ее старшина, директор судоходной компании "Дельта" Эдуард ТОДОРОВ. Морским делом ребята интересуются давно. Летом побывали в лагере "Мореход" на острове Русском (также с помощью Морского собрания), где прошли хорошую физическую подготовку. Кстати, помимо собственно учебы и освоения азов морского дела кадетам предстоит научиться многому из того, чему готовили в дореволюционной России молодых дворян. К тому же, успешно сдав выпускные экзамены, они смогут продолжить обучение в ДВГТУ.

Сколько их, таких разных и в то же время похожих - недолюбленных, недоласканных родителями - прошло через души и сердца преподавателей и психологов "Маяка", отогрелось и получило "путевки" не только в школу - в жизнь. И когда в завершение линейки все 68 воспитанников центра подхватили слова теперь уже другого гимна - собственного, "маяковского", - охотно верилось, что они претворят их в жизнь: "Той добротой, что здесь нас одарили, Любовью той, что окружили нас, Мы с щедростью поделимся с другими, Чтобы огонь любви в сердцах не гас".