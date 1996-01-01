Вечные очереди

Самыми длинными в Европе оказались очереди в российских супермаркетах, банках и транспортных компаниях. Таковы результаты исследования, проведенного в 24 странах континента ассоциацией Мystery Shopping Providers Association (MSPA) и консалтинг-центром "Шаг".

По данным исследователей, среднее время обслуживания одного покупателя в России составляет три минуты. А, к примеру, в соседней с нами Швеции этот показатель составляет 0,9 минуты, в Великобритании и Испании - 1,2 минуты, во Франции - 1,83 минуты. Об этом пишет сайт b-port.com.

Доля же магазинов, где покупатели оказались недовольны очередями, в России достигает 17,6%. Интересно, что в Латвии этот показатель составляет 38,5%, хотя каждый покупатель в прибалтийской стране в среднем обслуживается за 1,1 минуты.

Мало того, так еще и обслуживающий персонал российских магазинов оказался одним из самых неприветливых в Европе. Доля сотрудников, готовых помочь клиентам, составляет в России 41,8%. В Бельгии таких - 97,8%. Интересно, что 54,9% магазинов в России приветствуют покупателей. А вот в Хорватии этот показатель достиг 100%.

Утверждается, что в рамках исследования проверено качество работы розничных сетей, банков и почтовых отделений, касс транспортных компаний, аптек, в которых в общей сложности было сделано 2552 замера.