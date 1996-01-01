Грудные дети уже способны "учить" язык

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, почему первыми словами малыша бывают обычно "мама" или "папа". Для этого они провели исследование 22 новорожденных младенцев в возрасте от двух до трех дней.

Результаты исследования показали, что при повторах слогов у малышей наблюдалось повышение мозговой активности, в то время как слова без повторяющихся слогов никакого действия на мозг не оказывали. Мозговая активность проявлялась в височной и левой долях коры головного мозга. Эти части отвечают за внимание и абстрактное мышление, а также за обработку слуховых ощущений в звуки и слова, понятные для восприятия.

Ученые пришли к выводу, что секрет первых слов ребенка заключается не столько в их смысловой значимости, сколько в звуковой структуре. Это утверждение доказывают и многочисленные примеры из детского словарного запаса. Так, обращаясь к своим родственникам, ребенок говорит, в основном, слова с повторяющимися слогами: "мама", "папа", "баба" и т. д.

Данное исследование показывает, что дети рождаются уже со способностью изучать и воспринимать родной язык систематически. Слова с повторяющимися слогами - это один из первых уроков, усваиваемых младенцам.