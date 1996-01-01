www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Дом отдыха "Манчжур" обзавелся "пропиской"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дом отдыха "Манчжур" внутренних войск МВД РФ обретает во Владивостоке законный статус. В августе Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отнесении объектов оздоровительного учреждения к федеральной собственности, удовлетворив тем самым иск территориального управления Росимущества и в/ч № 2777, на попечении которой числится недвижимость. Правда, судебный акт пока не вступил в силу и может быть обжалован.

До этого "Манчжур" в течение десяти лет находился фактически на нелегальном положении. Дело в том, что все его помещения (проходная, домик для отдыха, административный домик, кафе и спальный корпус) возведены самовольно. Во всяком случае, строительная и иная документация на эти объекты отсутствует. Дом отдыха - плод трудов Главного командования внутренних войск МВД. Строительство осуществлено хозяйственным способом в 1997 г. Однако при создании войсковой части № 2777 в 2005 г. объекты недвижимости ей были переданы как строительные материалы. Легализовать самострой попытались лишь сейчас.

По закону (пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса РФ), право собственности на самовольную постройку может быть признано только за лицом, в собственности, пожизненном (наследуемом) владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок. Как установлено судом, этот критерий в отношении спорного объекта соблюден, поскольку он расположен на участке, находящемся в собственности Российской Федерации и переданном в постоянное (бессрочное) пользование в/ч 2777 именно для эксплуатации базы отдыха.

Выполнено и другое требование закона: самовольная постройка не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Согласно заключениям экспертов все здания "Манчжура" возведены в соответствии со строительными нормами и правилами. Помещения отвечают основным требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, строительных норм и правил, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасность эксплуатации строений.

При наличии изложенных обстоятельств оснований для отказа в удовлетворении исковых требований не имелось. Решением от 18 августа 2008 г. Арбитражный суд Приморского края признал право собственности России на объекты Дома отдыха "Манчжур", расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. б. Якорная, 3. Войсковой > части № 2777 предоставлено право оперативного управления федеральным имуществом.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru