Дом отдыха "Манчжур" обзавелся "пропиской"

Дом отдыха "Манчжур" внутренних войск МВД РФ обретает во Владивостоке законный статус. В августе Арбитражный суд Приморского края вынес решение об отнесении объектов оздоровительного учреждения к федеральной собственности, удовлетворив тем самым иск территориального управления Росимущества и в/ч № 2777, на попечении которой числится недвижимость. Правда, судебный акт пока не вступил в силу и может быть обжалован.

До этого "Манчжур" в течение десяти лет находился фактически на нелегальном положении. Дело в том, что все его помещения (проходная, домик для отдыха, административный домик, кафе и спальный корпус) возведены самовольно. Во всяком случае, строительная и иная документация на эти объекты отсутствует. Дом отдыха - плод трудов Главного командования внутренних войск МВД. Строительство осуществлено хозяйственным способом в 1997 г. Однако при создании войсковой части № 2777 в 2005 г. объекты недвижимости ей были переданы как строительные материалы. Легализовать самострой попытались лишь сейчас.

По закону (пункт 3 статьи 222 Гражданского кодекса РФ), право собственности на самовольную постройку может быть признано только за лицом, в собственности, пожизненном (наследуемом) владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок. Как установлено судом, этот критерий в отношении спорного объекта соблюден, поскольку он расположен на участке, находящемся в собственности Российской Федерации и переданном в постоянное (бессрочное) пользование в/ч 2777 именно для эксплуатации базы отдыха.

Выполнено и другое требование закона: самовольная постройка не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Согласно заключениям экспертов все здания "Манчжура" возведены в соответствии со строительными нормами и правилами. Помещения отвечают основным требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, строительных норм и правил, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасность эксплуатации строений.

При наличии изложенных обстоятельств оснований для отказа в удовлетворении исковых требований не имелось. Решением от 18 августа 2008 г. Арбитражный суд Приморского края признал право собственности России на объекты Дома отдыха "Манчжур", расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. б. Якорная, 3. Войсковой > части № 2777 предоставлено право оперативного управления федеральным имуществом.