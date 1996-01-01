В Приморье появился новый электропоезд

Новый электропоезд стоимостью 138,5 млн руб. пополнил парк депо Первая Речка (Владивосток). 29 августа современная электричка вышла на маршрут Владивосток-Уссурийск-Владивосток,связав ежедневным пригородным сообщением столицу краевого центра с одним из крупных городов Приморья.

Как сообщил пресс-секретарь начальника Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Александр АРТАМОНОВ, вместимость пассажиров в 10-вагонном исполнении электропоезда составляет 2400 человек. Каждый вагон оснащен полумягкими сиденьями, в головных вагонах расположены биотуалеты. Электропоезд имеет ряд конструктивных особенностей и преимуществ - таких, как повышенная мощность тяговых двигателей, более широкие входные двери, которые позволяют сократить время на посадку и высадку пассажиров, увеличенная вместимость вагонов, табло "бегущая строка".

Конструкционная скорость электропоездов серии ЭД-9М составляет 130 км/час. В Приморье эксплуатируется уже шесть электропоездов различной модификации серии ЭД-9, включая скоростные экспрессы повышенной комфортности "Уссурочка" и "Приморочка".