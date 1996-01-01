Храм Успения Божией матери украсят дельфиниумом

Храм Успения Пресвятой Богородицы во Владивостоке готовится к встрече своего престольного праздника, отмечаемого 28 августа Накануне праздника из Хабаровска прибыли флористы, специализирующиеся на украшении цветами различных помещений. Во Владивосток они приезжают три раза в год - перед Рождеством Христовым, Светлым Христовым Воскресением и Успением, сообщает пресс-служба Владивостокской епархии. Обычай оформления цветами православных храмов на Руси насчитывает, по меньшей мере, несколько столетий. В храме уместны цветы, подчеркивающие красоту икон и благоговение верующих. В этот раз все цветы будут выдержаны в бело-голубой цветовой гамме. Приоритет при подборе цветов был отдан дельфиниуму, белой розе и лилии.