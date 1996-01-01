5700 детей получат наборы первоклассника

ОАО "ДЭК" весной 2008 г. организовала широкомасштабную благотворительную акцию по сбору средств и приобретению наборов первоклассника, которые будут направлены в детские дома и семьи с низким достатком.

Кроме средств, заложенных в социальную программу ДЭК, на покупку наборов направлены личные пожертвования сотрудников холдинга. В ходе акции были собраны дополнительные средства, что позволило увеличить количество ребят, получивших заветные синие ранцы. В результате в конце августа 5700 ранцев, наполненных всеми необходимыми школьными принадлежностями, отправятся в города и деревни Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской АО. Уникальность акции заключается в том, что при таком географическом масштабе помощь будет действительно адресной, то есть наборы получат именно те первоклашки, приход которых первого сентября в школу действительно под угрозой. Это стало возможно благодаря соглашениям о сотрудничестве, заключенным ОАО "ДЭК" с администрациями муниципальных учреждений региона.