"Дважды" матери ширят свои ряды

В Приморье за 1 полугодие 2008г. территориальные органы Пенсионного фонда России приняли 3062 заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдали 3228 государственных сертификатов, что почти в 3 раза больше, чем за 6 мес. прошлого, 2007 г.