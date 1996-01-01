Дальнегорск может остаться без воды и света

В районах северного и центрального Приморья в разгаре процесс подготовки к зиме. Сегодня наиболее тревожная ситуация сложилась в Дальнегорске, где с 18 августа котельные и другие объекты филиала "Дальнегорский" "Примтеплоэнерго" отключены за долги местным "Водоканалом".