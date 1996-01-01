Повестка дня городской думы

Дума Владивостока на прошлой неделе начала свою работу с минуты молчания в память о погибших в Южной Осетии. Затем депутаты оперативно обменялись любезностями с официальной делегацией из японского города Акита.

"Прошло 13 лет с момента моего последнего посещения Владивостока в 1995 году. Я очень удивился энергичному развитию вашего города. Мы надеемся на расширение экономических отношений с Владивостоком на основе побратимских связей", - похоже, искренне сказал председатель городского собрания Акиты господин Масами Кагая.

Вручив сувениры японским гостям, депутаты приступили к дележу бюджетных денег - город получил более 724 млн рублей дополнительных налогов и помощь из краевой казны.

На жилищно-коммунальное хозяйство ассигнования увеличены за счет средств краевого бюджета на 426,7 млн руб. В рамках реализации краевой целевой программы "Дороги края" предоставлены субсидии в 421 млн руб. на ремонт городских дорог. 11,2 млн руб. депутаты выделили дополнительно на подготовку к отопительному сезону. Кроме того, 71,5 млн руб. пойдут на приобретение снегоуборочной дорожной техники.

Зима застает Владивосток, как правило, врасплох. Потому власти торопятся - ведь с учетом всех процедур, положенных по закону, с момента выделения средств до реальной закупки техники пройдет не менее 45 суток, пояснила депутатам вице-мэр Наталья ЗУБОВА.

"Если мы сейчас не выделим средства, то город не успеет получить технику к первым снегопадам, и каждый сугроб, в котором увязнут горожане, превратится в памятник нашей работе", - поддержал запрос администрации спикер думы Валерий РОЗОВ. "Износ имеющегося во Владивостоке парка составляет 75-80%, и даже с учетом закупок Владивосток будет обеспечен снегоуборочной техникой лишь на треть того, что необходимо городу по нормативам", - пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС.

Деньги выделили. Но по требованию депутата Дмитрия НОВИКОВА чиновники должны будут выяснить, куда, по каким компаниям разошлась техника, приобретавшаяся в прошлые годы.

А вот финансирование ипотечной программы администрация города предложила сократить более чем в 10 раз - с 25 до 2 млн рублей, и депутаты поддержали. Дело в том, что предыдущая администрация Владивостока затянула с программой. Итоги конкурса, который выиграл Сбербанк, подвели только в июне. По расчетам специалистов, за оставшееся до конца года время воспользоваться ипотечной программой успеют не более 92 семей, то есть освоить можно максимум 2 млн рублей. Дума согласилась и согласовала предоставление бюджетных средств для оплаты долгов муниципального предприятия Владивостока "Служба спасения". Сумма небольшая, 1 млн 800 тыс. руб., но она позволит городу получить... еще один детский садик на 240 мест по адресу: Сахалинская, 37а.

Дело в том, что "Служба спасения" находится в стадии банкротства. Основные активы предприятия - здание бывшего детского сада. Если не погасить долги спасателей, то их имущество будет выставлено на торги. Теперь же мэрия, удовлетворив требования кредиторов, сможет забрать здание садика и, как заверили представители администрации, использует его по прямому назначению.

Можно успокоить и льготников: действие муниципальных льгот на оплату услуг ЖКХ для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, вдов участников и тружеников тыла дума продлила.