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Социальные сети опасны для карьеры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одна из ведущих компаний по набору персонала предупреждает, что социальные сетив интернете могут серьезно повредить карьерным перспективам. Тем, кто ищет новую работу, настоятельно рекомендуют крайне осторожно рассказывать о своей личной жизни в открытых источниках. Статью на эту тему опубликовала The Times.

Международная компания Badenoch & Clark, которая ежегодно трудоустраивает тысячи профессиональных сотрудников, говорит, что проверка социальных сайтов стала среди рекрутеров обычным делом. По данным проведенного фирмой исследования, почти две трети (62%) руководителей британских компаний зарегистрированы на Facebook, MySpace или на других социальных сайтах. Таким образом, они располагают всеми средствами, чтобы покопаться в грязном белье вроде бы идеального претендента на должность.

Каждый пятый наниматель признался, что хотя бы раз использовал подобные сайты для поиска информации о кандидатах и изучал, как те преподносят себя, свидетельствует опрос сайта Viadeo.

Почти две трети сообщили, что обнаруженная информация повлияла на их решение о приеме на работу. По словам четверти руководителей, они изменили свое решение и предпочли не брать человека на работу из-за найденных в сети данных.

"Большинство людей присутствуют онлайн во множестве ипостасей, и не обязательно все они показывают человека с лучшей стороны. Большинство работодателей принимает в расчет "сетевую репутацию", так что проявить немного осторожности правильное решение", - советуют эксперты.

Сайт Facebook был запущен ровно четыре года назад, и в настоящий момент у него 62 млн пользователей, а у MySpace - 200 миллионов. Самые популярные социальные сети в России - Odnoklassniki.ru и Vkontakte.ru.

Пять вещей, которых не следует делать в социальных сетях:

- Размещать фотографии своего дебоша на пьяной вечеринке (это простейший способ отпугнуть нанимателя).

- Еще одно табу - жалобы на вашу нынешнюю работу, начальство или коллег, а также неуважительные отзывы о своей компании.

- Подробности романтических свиданий или слухи о личной жизни ваших друзей опять же оставляют отрицательное впечатление у стороннего наблюдателя.

- Проводить рабочее время за пополнением списка друзей или общением со старыми не лучший способ использовать время своей компании.

- Возможно, вы считаете, что сможете удалить компрометирующие фотографии и стереть улики, но подобные изображения могут быть сохранены в кэше или где-то еще, и от них практически невозможно будет избавиться.

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