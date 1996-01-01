Социальные сети опасны для карьеры

Одна из ведущих компаний по набору персонала предупреждает, что социальные сетив интернете могут серьезно повредить карьерным перспективам. Тем, кто ищет новую работу, настоятельно рекомендуют крайне осторожно рассказывать о своей личной жизни в открытых источниках. Статью на эту тему опубликовала The Times.

Международная компания Badenoch & Clark, которая ежегодно трудоустраивает тысячи профессиональных сотрудников, говорит, что проверка социальных сайтов стала среди рекрутеров обычным делом. По данным проведенного фирмой исследования, почти две трети (62%) руководителей британских компаний зарегистрированы на Facebook, MySpace или на других социальных сайтах. Таким образом, они располагают всеми средствами, чтобы покопаться в грязном белье вроде бы идеального претендента на должность.

Каждый пятый наниматель признался, что хотя бы раз использовал подобные сайты для поиска информации о кандидатах и изучал, как те преподносят себя, свидетельствует опрос сайта Viadeo.

Почти две трети сообщили, что обнаруженная информация повлияла на их решение о приеме на работу. По словам четверти руководителей, они изменили свое решение и предпочли не брать человека на работу из-за найденных в сети данных.

"Большинство людей присутствуют онлайн во множестве ипостасей, и не обязательно все они показывают человека с лучшей стороны. Большинство работодателей принимает в расчет "сетевую репутацию", так что проявить немного осторожности правильное решение", - советуют эксперты.

Сайт Facebook был запущен ровно четыре года назад, и в настоящий момент у него 62 млн пользователей, а у MySpace - 200 миллионов. Самые популярные социальные сети в России - Odnoklassniki.ru и Vkontakte.ru.

Пять вещей, которых не следует делать в социальных сетях:

- Размещать фотографии своего дебоша на пьяной вечеринке (это простейший способ отпугнуть нанимателя).

- Еще одно табу - жалобы на вашу нынешнюю работу, начальство или коллег, а также неуважительные отзывы о своей компании.

- Подробности романтических свиданий или слухи о личной жизни ваших друзей опять же оставляют отрицательное впечатление у стороннего наблюдателя.

- Проводить рабочее время за пополнением списка друзей или общением со старыми не лучший способ использовать время своей компании.

- Возможно, вы считаете, что сможете удалить компрометирующие фотографии и стереть улики, но подобные изображения могут быть сохранены в кэше или где-то еще, и от них практически невозможно будет избавиться.