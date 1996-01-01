Российская наука скоро выйдет на высший уровень

На финансирование мероприятий научно-культурной сферы правительство собирается выделить 90 миллиардов рублей. Это направление является частью государственной программы 2009-2013 годов, утвержденной Владимиром Путиным. Она носит название "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России".

Правительство ставит перед собой определенные цели. Главные надежды возлагаются на новое поколение педагогов, современные технологии и опыт прошлых лет. Сумма средств, которая будет выделена конкретно федеральным бюджетом, составит 80,39 миллиарда рублей.

Программа будет осуществляться при участии известных зарубежных и отечественных ученых. Предусматривается создание новых рабочих мест, а также финансирование разноплановых исследовательских работ.

Юные ученые будут проходить специальные стажировки и показывать свои навыки на конференциях и олимпиадах. Таким образом, будут созданы все условия для реализации творческих идей молодых дарований.

Все научно-исследователь-ские центры и высшие учебные заведения будут переоснащены. Высокие технологии помогут отечественной науке сделать еще один шаг вперед.